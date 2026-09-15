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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿Quién será el sucesor de James en la Selección Colombia? Análisis de Alexis García

¿Quién será el sucesor de James en la Selección Colombia? Análisis de Alexis García

El único goleador colombiano en un Mundial, el segundo en la historia de la tricolor con 31 tantos y uno de los que tiene más partidos con 131 apariciones, dio un paso al costado.

Alexis García habla de James Rodríguez
Alexis García habla de James Rodríguez
Foto: FCF
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Luego de conocerse el adiós de James Rodríguez con la Selección Colombia, a través de un emotivo video, el técnico Alexis García analizó si en la actualidad hay un sucesor para esa posición de volante creativo, pues vale recordar que Juan Fernando Quintero también ya se despidió de la tricolor.

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En entrevista con Blog Deportivo, el exentrenador de La Equidad manifestó que, aunque viene una camada de jugadores jóvenes y talentosos, desconoce si tendrán el carácter para mantenerse tantos años en la selección, apareciendo cuando el equipo más lo necesite y siendo desequilibrantes con una asistencia.

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"Vienen muchos jugadores, pero no sé si tengan el carácter y la berraquera que tuvo James para sostenerse tanto tiempo en la alta competencia, porque es que no jugó pues allí en en el equipo del barrio, jugó en varios de los mejores equipos del mundo y fue goleador de un Mundial. Eso no, no es, eso se dice muy rápido. Difícil encontrar a alguien que repita lo que él hizo", dijo Alexis García.

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¿Cambiará el estilo de Colombia?

Como el fútbol ha cambiado en los últimos años, mencionó a John Arias como una de las alternativas que podría asumir un papel importante en la generación de juego, especialmente si Néstor Lorenzo mantiene un esquema con dos mediocentros. También puso sobre la mesa a jugadores como Luis Díaz y Carlos Gómez, además de jóvenes que podrían aparecer en futuras convocatorias, entre ellos Johan Rojas, Jordan Barrera y Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional.

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"El fútbol de ahora la creación pasa por los pies de varios jugadores", explicó García, quien recordó que incluso un volante central puede convertirse en el encargado de organizar el juego. Para el técnico, esta transformación podría llevar a que Colombia adopte una manera diferente de construir sus ataques tras las salidas de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

James Rodríguez fue titular contra Portugal en el Mundial 2026
James Rodríguez fue titular contra Portugal en el Mundial 2026
Foto: AFP

Entretanto, García también destacó la dimensión de la carrera de James y consideró que sus logros internacionales lo convierten en un futbolista difícil de reemplazar. Recordó que el mediocampista fue goleador del Mundial de Brasil 2014 y alcanzó importantes escenarios del fútbol internacional, por lo que, más que buscar una copia de su figura, la nueva generación deberá construir una identidad propia.

"Es tan grande James que por ahí nos va a poner a cambiar el modelo de juego de la selección", concluyó.

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