La condición que le puso Atlético Nacional a Rengifo para poder ser vendido

En la contundente victoria de Atlético Nacional de 3-0 frente a Jaguares por la Liga BetPlay, un detalle llamó la atención de los hinchas: la ausencia de Juan Manuel Rengifo. El volante no entró en la lista de convocados de Lucas González y todo apunta a que su etapa en el verdolaga estaría a punto de llegar a su final.

Rumores indican interés en la MLS y en Europa por el talentoso volante de Atlético Nacional, además, el propio entrenador ha dado pistas de que no estaría contando con él y ya buscaría alternativas para suplir su ausencia, dando así (casi por hecho) su venta al exterior en este mercado de verano.

Pero la salida no será fácil, pues el cuadro verdolaga puso una condición al jugador y a los clubes que lleguen por él para que se pueda dar una venta al exterior en este mercado de fichajes.

Juan Manuel Rengifo // Foto: Atlético Nacional

La condición de Nacional a Rengifo para irse

Lo que pide el cuadro paisa es algo muy sencillo: no regalar al futbolista, es decir, esperan recibir una buena suma de dinero y de un club que le permita seguir creciendo al volante, según reveló El Colombiano. Esto sería entorno a 12 y 15 millones de dólares para convertirlo en la venta más alta de la historia del FPC.



Además, esperan conservar el 20 % de sus derechos y así esperar que con el crecimiento del jugador se pueda recibir más dinero en el futuro, en especial porque está en el radar para convertirse en una figura para Colombia, pensando también en la selección.

En caso de que no llegue una oferta que cumpla todo esto, el volante continuará con Lucas González, pero, por ahora, no será tenido en cuenta para cuidar su estado físico.

Juan Manuel Rengifo // Foto: Dimayor

Los números que dejaría Rengifo en Nacional

De darse su salida al exterior, el volante habría disputado 44 partidos con la camiseta verdolaga en donde anotó 11 goles y 9 asistencias, además de salir campeón de la Copa BetPlay en 2025 vs. Independiente Medellín.