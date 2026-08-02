En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Verónica Alcocer
Atentado en Cúcuta
María Camila Potosí
FIFA

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Barras bravas de Atlético Nacional desataron el caos e invadieron la cancha contra Jaguares

Barras bravas de Atlético Nacional desataron el caos e invadieron la cancha contra Jaguares

El compromiso entre Jaguares y Atlético Nacional fue detenido por incidentes en las tribunas del estadio Jaraguay. Hinchas invadieron el terreno de juego y la Policía intervino.

Jaguares vs. Atlético Nacional fue suspendido por disturbios en Montería.
Jaguares vs. Atlético Nacional fue suspendido por disturbios en Montería. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ago, 2026

El partido entre Jaguares y Atlético Nacional, correspondiente a la Liga BetPlay 2026-II, tuvo que ser suspendido por varios minutos luego de que se registraran graves disturbios en las tribunas del estadio Jaraguay de Montería.

Los incidentes involucraron a integrantes de las barras Nación Verdolaga Bogotá y La Banda Pirata, situación que obligó a detener el compromiso por falta de garantías para continuar con el espectáculo deportivo.

En medio del caos, varios aficionados ingresaron al terreno de juego mientras unidades de la Policía intentaban recuperar el control tanto en las graderías como dentro del campo. La situación generó momentos de tensión entre jugadores, cuerpos técnicos y asistentes al escenario deportivo.

Antes de que el encuentro fuera suspendido por falta de garantías, Atlético Nacional ya dominaba el marcador 3-0, gracias a los goles de Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Tras varios minutos de suspensión, el encuentro fue reanudado, mientras la Dimayor continúa sin pronunciarse oficialmente sobre las posibles decisiones disciplinarias derivadas de los hechos ocurridos en Montería.

Atlético Nacional disputa su primer compromiso en la Liga BetPlay 2026-II, luego del aplazamiento de su debut frente a Boyacá Chicó por el paso de la Vuelta de la Juventud 2026. Jaguares, por su parte, llegó al partido después de perder 2-0 ante el Deportivo Cali en la primera jornada.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Atlético Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad