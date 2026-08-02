Barras bravas de Atlético Nacional desataron el caos e invadieron la cancha contra Jaguares

El partido entre Jaguares y Atlético Nacional, correspondiente a la Liga BetPlay 2026-II, tuvo que ser suspendido por varios minutos luego de que se registraran graves disturbios en las tribunas del estadio Jaraguay de Montería.

Los incidentes involucraron a integrantes de las barras Nación Verdolaga Bogotá y La Banda Pirata, situación que obligó a detener el compromiso por falta de garantías para continuar con el espectáculo deportivo.

Jaguares 0-3 Atlético Nacional

Fecha 2

🏟 Estadio Jaraguay de Monteria

🚨 42' El partido está suspendido por falta de garantías de seguridad. pic.twitter.com/tPgaDwFLnI — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) August 2, 2026

En medio del caos, varios aficionados ingresaron al terreno de juego mientras unidades de la Policía intentaban recuperar el control tanto en las graderías como dentro del campo. La situación generó momentos de tensión entre jugadores, cuerpos técnicos y asistentes al escenario deportivo.



Antes de que el encuentro fuera suspendido por falta de garantías, Atlético Nacional ya dominaba el marcador 3-0, gracias a los goles de Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Tras varios minutos de suspensión, el encuentro fue reanudado, mientras la Dimayor continúa sin pronunciarse oficialmente sobre las posibles decisiones disciplinarias derivadas de los hechos ocurridos en Montería.

Atlético Nacional disputa su primer compromiso en la Liga BetPlay 2026-II, luego del aplazamiento de su debut frente a Boyacá Chicó por el paso de la Vuelta de la Juventud 2026. Jaguares, por su parte, llegó al partido después de perder 2-0 ante el Deportivo Cali en la primera jornada.