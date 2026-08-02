EE.UU. e Israel podrían detener ataques contra Irán: afirma Donald Trump

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos e Israel acordaron posponer nuevos ataques contra Irán, siempre y cuando se alcance rápidamente un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, una afirmación desmentida el domingo por una agencia de noticias iraní.

El temor a una nueva escalada del conflicto aumentó tras las amenazas de Trump de golpear "muy fuerte" a Irán y de informes de prensa de que evaluaba nuevos ataques, incluso contra infraestructuras energéticas.

Sin embargo, el mandatario estadounidense pareció dar marcha atrás luego de hablar con el príncipe heredero de Arabia Saudita, un aliado clave de Washington en Oriente Medio, y después de que Teherán también se comunicara con Riad y con los mediadores Pakistán y Turquía.

En una publicación el sábado en su plataforma Truth Social, Trump insistió en que Estados Unidos estaba "listo" para atacar a la República Islámica a niveles "no vistos desde la Segunda Guerra Mundial", pero que Irán y otros países de Oriente Medio le habían pedido "aplazar cualquier ataque".



"Con base en esta solicitud, he acordado... cancelar el ataque" a condición de "llegar rápidamente" a un acuerdo, aseguró.

El domingo, sin embargo, la agencia de noticias iraní Mehr dijo que el anuncio de Trump era "una nueva mentira" y sostuvo que las fuerzas armadas iraníes estaban "en máxima alerta y listas ante cualquier eventualidad".

Los medios estatales iraníes señalaron que los cancilleres de Arabia Saudita e Irán mantuvieron una conversación telefónica y que Teherán también habló con Pakistán y Turquía sobre "el riesgo de una escalada de las tensiones y la inseguridad en la región".

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La agencia de prensa oficial saudita SPA informó que el príncipe heredero Mohamed bin Salmán mantuvo una llamada con Trump en la que "subrayó la necesidad de dar prioridad al diálogo para reducir las tensiones y la importancia de desplegar todos los esfuerzos posibles para lograr una tregua que abra el camino a soluciones diplomáticas".