Audios comprometerían a Alcocer con señalamientos de presunta corrupción y tráfico de influencias

Una investigación publicada por la revista Semana dio a conocer una serie de audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial y una de las personas más cercanas a la primera dama, Verónica Alcocer, durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y los primeros meses de su Gobierno.

En las grabaciones, Ferrer hace una serie de acusaciones sobre el presunto manejo de dinero, supuestas redes de testaferros, influencia en entidades públicas y posibles irregularidades con recursos del Estado.

Uno de los apartes más delicados de las grabaciones corresponde a una supuesta entrega de dinero durante la campaña presidencial de 2022. "A Verónica le dieron dos millones de euros en campaña". Según Ferrer Galcerán, la primera dama habría recibido dos millones de euros del empresario español Manel Grau.

En el audio afirma que conoce directamente esa información y sostiene que esos recursos nunca fueron utilizados para saldar una deuda que, asegura, mantienen con ella desde la campaña presidencial.



La exconsejera también manifiesta sentirse inconforme porque, pese a haber ocupado cargos dentro del Gobierno, nunca recibió el dinero que, según dice, le adeudan, y asegura que incluso fue objeto de intimidaciones mientras insistía en ese pago.

En otro de los audios, Ferrer describe el supuesto estilo de vida de Verónica Alcocer y asegura que tendría gastos mensuales cercanos a los 50.000 euros.

En ese caso particular, sostiene que personas del entorno de la primera dama presuntamente cobraban por reuniones y afirma que Alcocer "disfruta tocar dinero", viajar y mantener un amplio círculo de colaboradores.

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Las grabaciones también contienen referencias al supuesto poder político que, según Ferrer, ejercía la primera dama dentro del Gobierno.

Gustavo Petro y Verónica Alcocer Foto: Presidencia de la República

La exfuncionaria asegura que Alcocer tenía influencia en entidades como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dian e, incluso, relaciona esa supuesta injerencia con el entonces presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

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En uno de los apartes sostiene que Roa habría llegado a ese cargo después de mantenerse cercano a la primera dama durante la campaña presidencial y afirma que posteriormente terminó accediendo a diferentes solicitudes provenientes de ese entorno.

Otro de los puntos más delicados de las grabaciones corresponde a la existencia de supuestos testaferros. Ferrer asegura que Verónica Alcocer tendría familiares actuando como intermediarios para el manejo de bienes y recursos. Menciona específicamente a algunos primos y afirma que una de esas personas la habría amenazado.

Además, relaciona a un empresario italiano con uno de los colaboradores catalanes de la primera dama y describe un supuesto esquema de préstamos que, según ella, nunca serían devueltos.

En ese contexto, llega a calificar al grupo cercano de Alcocer como "una mafia", "una banda de criminales" y asegura que fue víctima de intimidaciones.

Al interior de la Casa de Nariño, Ferrer también dice que una amiga que convivió con integrantes del círculo cercano de la primera dama le contó que observó el ingreso constante de bolsas y cajas con dinero, pero aclaró no haberlas visto de primera mano.

La exfuncionaria vincula esos señalamientos con Carolina Plata, contratista encargada de la organización de eventos presidenciales y persona cercana a Verónica Alcocer. Ferrer aclara en la grabación que ella no vio directamente las cajas, pero sostiene que la información provino de alguien de su confianza que habría estado dentro de ese entorno.

Un apartado adicional de los audios se refiere a la Consejería Presidencial para la Reconciliación, dependencia que dirigió Ferrer. Según su relato, alrededor de 1.000 millones de pesos en efectivo habrían desaparecido de esa consejería.

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La exfuncionaria sostiene que esos recursos salieron mediante distintos proyectos y afirma que parte del dinero habría terminado financiando publicidad y campañas de comunicación. También asegura que dentro de esa dependencia existían supuestos cobros por nombramientos y por operaciones de contratación de alto valor.

Durante la primera etapa del Gobierno, Ferrer fue una de las principales asesoras de imagen de Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de 2022. Posteriormente, fue nombrada consejera presidencial para la Niñez y después consejera para la Reconciliación.

Su salida del Gobierno se produjo en 2023, tras el rompimiento con la primera dama. Aunque en 2025 volvió brevemente a la administración como asesora del Dapre, dejó ese cargo poco tiempo después.

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Tras la publicación de estos audios, Blu Radio contactó a Eva Ferrer para conocer más detalles sobre sus denuncias. Sin embargo, hasta ahora no ha recibido respuesta de su parte.

