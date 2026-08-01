Director de la Policía atribuye al ELN el atentado con carro bomba en Cúcuta

Las autoridades atribuyeron al Ejército de Liberación Nacional (ELN) el atentado con carro bomba registrado en la madrugada de este sábado frente al comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta. El ataque dejó 14 personas lesionadas, entre ellas 11 uniformados y tres civiles, además de importantes daños en instalaciones oficiales y establecimientos comerciales cercanos.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la explosión ocurrió hacia las 3:15 de la madrugada, cuando un vehículo tipo NPR, es decir, un camión liviano de carga mediana, acondicionado con explosivos, fue abandonado frente a las instalaciones policiales y posteriormente activado.

Las primeras investigaciones señalan como presuntos responsables a integrantes del Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, estructura perteneciente al Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN.

Desde el lugar de los hechos, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que el camión fue utilizado para ocultar el material explosivo bajo una carga de productos agrícolas.



Según el oficial, el vehículo transportaba papa y zanahoria para camuflar cilindros y tanques equipados con explosivos, los cuales habrían sido activados de manera automática.

"Todo apunta a que es el ELN. Ese es un 'modus operandi' característico de este grupo terrorista", aseguró el general durante un recorrido por la zona afectada.

Rincón confirmó que 11 policías resultaron heridos, de los cuales tres permanecen en estado grave, mientras que otros ocho continúan bajo observación médica. Además, tres civiles que se encontraban en los alrededores también sufrieron lesiones y reciben atención especializada.

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La detonación, además, provocó daños en al menos seis alojamientos policiales, instalaciones de la operación Esparta y nueve vehículos institucionales.

La onda explosiva también afectó un edificio del banco BBVA y un concesionario de vehículos de Automarcol, ubicados frente al comando policial, además de generar afectaciones en la zona cercana a la Central de Abastos de Cúcuta.

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El general Rincón también fue enfático en que el atentado constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, debido a que la explosión ocurrió junto al centro de sanidad de la institución.

Según explicó, el lugar donde impactaron los explosivos presta atención médica permanente a policías y sus familias, por lo que el ataque vulneró la protección especial que tienen este tipo de instalaciones.

Información conocida por las autoridades indica que, un día antes del atentado, el 31 de julio, había sido emitida una alerta de inteligencia en la que se advertía sobre la intención de estructuras del ELN de atacar unidades de la Fuerza Pública mediante artefactos explosivos. El reporte también señala que en la jurisdicción tienen presencia los frentes urbanos Carlos Germán Velasco Villamizar y Reinaldo Ardila Gómez, ambos pertenecientes al ELN.

De acuerdo con esa evaluación de inteligencia, el atentado haría parte de una estrategia de la organización armada para incrementar acciones violentas en medio del cambio de gobierno, argumentando supuestos incumplimientos derivados del fallido proceso de paz y diferencias por la presencia de otros grupos armados ilegales en la región.

Las autoridades también mantienen el seguimiento a posibles riesgos de nuevos ataques en el marco de la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto, especialmente en ciudades como Bogotá y Cali, consideradas por los grupos armados como objetivos de alto impacto simbólico.

Tras el atentado, el Gobierno nacional convocó un consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta con la participación de la ministra de Defensa encargada, la cúpula militar, la Policía Nacional y autoridades regionales.

El objetivo de la reunión será definir nuevas medidas estratégicas, tácticas y operacionales para responder a la escalada de violencia en Norte de Santander, mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del atentado.