¿Quién está detrás del atentado en Cúcuta? Esto se sabe del ataque al comando de Policía

Otro hecho de violencia generó terror en Cúcuta durante la madrugada de este sábado, cuando un camión bomba explotó cerca del comando de Policía de Norte de Santander. El atentado dejó al menos 10 personas heridas, provocó daños en la infraestructura policial y obligó a restringir la movilidad en el sector.

Mientras las autoridades adelantan las investigaciones, una de las hipótesis apunta a la posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme la autoría del ataque.

¿Quién estaría detrás del atentado en Cúcuta?

Los primeros trabajos de inteligencia buscan establecer qué grupo armado sería el responsable del atentado. Según la información recopilada hasta el momento, los organismos de investigación indagan si el ELN estaría detrás de esta acción violenta, en medio del aumento de ataques contra la fuerza pública en Norte de Santander.



Tras la explosión, unidades de la Sijín, Sipol y otras dependencias de la Policía activaron un plan candado y comenzaron la recolección de pruebas para identificar a los responsables del ataque, ocurrido hacia las 3:20 de la madrugada de este sábado.

De hecho, el senador Wilmer Carrillo aseguró que este corresponde al tercer ataque contra la Policía en menos de una semana, tras los hechos ocurridos en Puerto Lleras y en la vía hacia la Y de Astilleros.

#Atención 🚨 Gobernador, William Villamizar suspende visita a Chitagá para liderar acciones de seguridad en el Área Metropolitana de Cúcuta. — Gobernación de Norte de Santander (@GoberNorte) August 1, 2026

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¿Quiénes fueron los afectados por el atentado?

El balance preliminar indica que el atentado dejó 10 personas heridas, de las cuales ocho son uniformados de la Policía Nacional y dos civiles que resultaron afectados por la explosión.

Entre los policías lesionados se encuentra el auxiliar Richard Javier Rúa Balaguera, quien sufrió heridas de gravedad y fue sometido a una intervención quirúrgica. También resultaron heridos el auxiliar Diver José Vergara Guerra, con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, y el patrullero Billy Walner Molina Peláez, quien presentó lesiones por esquirlas.

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Los demás uniformados afectados son los patrulleros Diego Alexander Claro Clavijo, Francisco Javier Velásquez Barrera, Carol Dayana Abril Linares, Duván Hernando Covilla Blanco y Marta Jimena Sepúlveda Sepúlveda, quienes sufrieron heridas ocasionadas por la explosión. Todos los lesionados fueron trasladados a la Clínica Medical Duarte para recibir atención médica.

Hoy no son buenos días en Cúcuta. El Comando de la Policía de Norte de Santander, ubicado en el barrio Tasajero, fue atacado esta madrugada con explosivos y al menos siete uniformados resultaron heridos. Es el tercer ataque a la Policía en menos de una semana, tras los hechos… pic.twitter.com/wCGIhnO4T5 — Wilmer Carrillo (@WcarrilloM) August 1, 2026

¿Qué medidas adoptaron las autoridades tras el atentado?

Después de la explosión, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, suspendió una visita oficial al municipio de Chitagá para liderar las acciones de seguridad en el área metropolitana de Cúcuta.

Por su parte, el atentado también obligó al cierre temporal de la Central de Abastos (Cenabastos), debido a que la detonación ocurrió cerca de este importante centro comercial y de abastecimiento. Mientras tanto, los organismos de seguridad inspeccionaron la zona para descartar nuevos riesgos, en tanto las autoridades evalúan los daños ocasionados por la explosión.