Juan Fernando Quintero confirma su retiro de la Selección Colombia: "Es el momento"

El Mundial 2026 significó un golpe fuerte para los hinchas de la Selección Colombia por la eliminación vs. Suiza en los octavos de final, además, generó fuertes criticas hacia varios futbolistas y fracturó la relación con el equipo, a la espera de que inicie el nuevo proceso aún con Néstor Lorenzo al mando.

Sin embargo, llegó el momento de un cambio generacional y varios futbolistas no harían parte de este proceso. Uno de ellos será Juan Fernando Quintero, no por decisión de Lorenzo y su cuerpo técnico, sino que él mismo tomó la decisión de dar un paso al costado y retirarse del fútbol de selecciones, así lo confirmó en conversación con Win Sports.

“Le dije al entrenador que daba un paso al costado porque sentí que llegó mi momento tras la frustración del Mundial. Así se lo hice saber al cuerpo técnico y a los jugadores. Es dar la oportunidad para que otros lleguen y asuma”, manifestó JuanFer, poniendo fin a su historia con la Selección Colombia tras tres mundiales disputados y pasar por varios procesos.

Juan Fernando Quintero, figura con la Selección Colombia Foto: AFP

Los números que deja Juan Fernando Quintero con la Tricolor

Poner punto final a su etapa con la selección, sin duda, es algo significativo para el mediocampista del cuadro Deportivo Independiente Medellín (DIM). Pero, a sus 33 años, su legado quedará marcado para siempre en el cuadro tricolor.



En total, Quintero disputó 53 partidos con el cuadro cafetero desde su debut en 2012 en donde hizo 6 goles y 12 asistencias. Además, disputó varias copas americas y tres citas mundialistas.

"Hoy los equipos en Colombia para sostener un proyecto deben tener una sostenibilidad económica y hoy no es así. Hoy competir contra los gigantes es difícil, porque yo vengo de River y allá anualmente genera mucho dinero y está preparado para el nivel europeo; un equipo en Colombia no tiene la solvencia económica en sus jugadores y sostener las nóminas es complejo”, dijo.