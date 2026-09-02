Estafador se hizo pasar por el DT de Gremio y le sacó una millonada a José Enamorado

Un hombre logró hacerse pasar por Luís Castro, entrenador de Gremio, y comenzó a comunicarse con integrantes del equipo mediante WhatsApp, con quienes durante varios días mantuvo conversaciones y fue construyendo una relación de confianza.

Entre los jugadores contactados estuvo el colombiano José Enamorado, a quien el supuesto entrenador comenzó a elogiar por su desempeño durante los entrenamientos y por la dedicación que mostraba en el equipo.

La situación llegó a tal punto que el impostor también se comunicó con Walter Kannemann, capitán de Gremio, y le indicó que debía presentarse a entrenar más temprano. De esta manera, el hombre utilizaba la identidad del técnico para transmitir instrucciones a los jugadores.

¿Qué le pidió el falso entrenador a José Enamorado?

Después de ganarse la confianza del exjugador del Junior e Independiente Santa Fe, el estafador cambió el tono de sus conversaciones y le hizo una solicitud que terminó convirtiendo el contacto en una millonaria estafa.

El delincuente le pidió dinero a Enamorado argumentando que necesitaba los recursos para un proyecto social. El delantero creyó en la identidad de la persona con la que hablaba y terminó entregándole una importante suma de dinero.

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Fue entonces cuando el estafador logró robarle 22.000 reales al futbolista colombiano, alrededor de unos 13 millones de pesos colombianos.

El hombre que se hacía pasar por Luís Castro fue detenido por este caso. Sin embargo, las autoridades también investigan otros posibles intentos de engaño relacionados con figuras del fútbol.

¿A quién más contactó el estafador?

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Además de Enamorado y Kannemann, el estafador también habría contactado al exfutbolista argentino e ídolo de Internacional de Porto Alegre, Andrés D'Alessandro para solicitarle dinero. La investigación busca establecer el alcance de las acciones realizadas por el sospechoso.

El caso también tiene un antecedente que involucra a otro entrenador. El sospechoso está siendo investigado en Río de Janeiro por presuntamente solicitar dinero a Dorival Júnior cuando este se encontraba al frente de la selección brasileña.