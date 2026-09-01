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¿Un retroceso? Este es el nuevo destino de Gustavo Puerta en el fútbol europeo

En el último día del mercado de fichajes, Puerta definió su futuro y fue anunciado en una nueva liga del fútbol europea, la cual ha generado diferentes reacciones.

Gustavo Puerta.jpg
Gustavo Puerta //
Foto: X @realracingclub
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

“No son la primera opción para jugar en Grecia”, dijo frustrado el propietario de Olympiakos, Vangelis Marinakis, luego de que Gustavo Puerta rechazara la oferta de su club y, en especial, porque el interés del colombiano era vestirse con los colores del Benfica de Portugal. Sin embargo, en el último día del mercado de fichajes todo un giro inesperado.

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Este 1 de septiembre, tanto Olympiakos como Racing de Santander confirmaron la salida del colombiano al fútbol griego en una operación cercana a los 20 millones de euros. Pero a muchos fanáticos no les ha gustado la decisión del volante de salir de la primera división de España.

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“En el día de hoy el Racing ha transferido los derechos deportivos de Gustavo Puerta al Olympiakos de El Pireo una vez que el equipo griego ha procedido a abonar el importe íntegro de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al futbolista con la entidad verdiblanca.

Gustavo Puerta
Gustavo Puerta //
Foto: FCF

¿Un retroceso para Gustavo Puerta?

Si bien en palabras del propio dueño de Olympiakos el “fútbol de Grecia no es atractivo”, la oportunidad que este le podría dar sí.

Según varias versiones, es importante recordar que el propietario también tiene en sus manos del Nottingham Forest de la Premier League y el acuerdo estaría en que el colombiano dispute esta temporada con el cuadro griego la Europa League y, luego, llegue al fútbol inglés, una oportunidad que le hace mucha ilusión al volante y de ahí su decisión.

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Lo cierto es que Gustavo Puerta, que ha jugado 33 encuentros en LaLiga Hypermotion y tres en Primera con la camiseta del conjunto cántabro, tendrá una nueva oportunidad en su carrera para seguir creciendo y demostrando porqué es uno de los mejores jugadores colombianos en la actualidad.

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“Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico y al club. Y sobre todo a esta ciudad y a esta hinchada, que nunca me soltó la mano. Me voy con El Sardinero en la piel y con algo claro, esté donde esté, voy a seguir siendo un hincha más”, expresó.

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