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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Gustavo Puerta rechazó oferta de club europeo que pagó la cláusula de su salida

Gustavo Puerta rechazó oferta de club europeo que pagó la cláusula de su salida

El colombiano "agradeció el interés", pero respondió que el proyecto deportivo está alejado a lo que se encuentra buscando para su futuro.

Gustavo Puerta
Gustavo Puerta //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

A pocos días de que cierre el mercado de fichajes en Europa, Gustavo Puerta aún no ha definido su futuro y si, finalmente, saldrá del Racing de la liga española para otro club o mantendrá su palabra con este equipo de estar en esta temporada en la que disputará la primera división, en donde podrá enfrentar al Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid.

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Y es que todo se ha complicado por el propio mediocampista, quien, según fuentes, le ha dejado una misión clara a sus agentes: solo saldrá por un proyecto deportivo serio que le sume en su crecimiento; por ende, no se piensa ir por más dinero, sino espera dar un salto en donde obtenga mayor competitividad en su carrera como futbolista.

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La oferta que rechazó Gustavo Puerta

De acuerdo con el medio griego Sport24, el Olympiacos presentó una oferta formal para hacerse con los derechos del colombiano Gustavo Puertos, sin embargo, agradeció el interés y manifestó que su deseo, por ahora, es irse al Benfica de Portugal.

“Lo que todos debemos entender en Grecia es que el Olympiacos puede ser un gran equipo, pero lamentablemente el fútbol griego se considera, y en realidad lo es, de los niveles más bajos de la clasificación europea. Nos guste o no, los jugadores muy buenos a una edad temprana no son la primera opción para jugar en Grecia. El mundo necesita entender esto porque se están discutiendo diversas cosas por parte de personas que no tienen ni idea de cómo se realiza un traspaso o qué sucede en el fútbol europeo", dijo el propietario del Olympiacos FC, Vangelis Marinakis.

El dirigente confirmó que la oferta era por 16 millones de euros, pero el colombiano respondió con un gracias, esperando que llegue otra puerta que le dé un salto de calidad a su carrera.

Gustavo Puerta
Gustavo Puerta //
Foto: FCF

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El deseo es mejorar su competitividad

Si bien varios equipos se han perfilado por el futbolista, él ha sido claro que busca algo que le ayude a crecer como jugador y, hasta ahora, esto se lo ha ofrecido el Benfica que no ha avanzado más en su fichaje, pero sigue a la espera que se pueda resolver esa situación para viajar a Portugal antes de que cierre el mercado de fichajes.

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