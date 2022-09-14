El volante colombiano Gustavo Puerta tuvo un debut soñado con el Olympiacos de Grecia. Este martes, 8 de septiembre, el mediocampista celebró en la victoria de su nuevo equipo en la Copa de Grecia.Luego de su destacado rendimiento en el Mundial 2026 con la tricolor y de haber disputado algunos partidos con el Racing de Santander en la primera división de LaLiga de España, el colombiano decidió cambiar de aires y tener un nuevo reto en Grecia.El primer golEl mediocampista fue titular en el partido contra Volos New Football Club por la copa de ese país. Su trabajo y entendimiento con sus compañeros tuvo recompensa rápidamente. En el minuto 68 celebró su primer gol en el partido de su debut.La alegría del excapitán de la Selección Colombia Sub 20 sucedió luego de un error salida del rival y que originó un contragolpe. Allí, el mexicano 'La hormiga' González asistió a Puerta, quien con derecha tocó el balón de primera y lo elevó por encima del arquero para ampliar el marcador a favor 3-0, parcialmente.