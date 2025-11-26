En vivo
Fútbol  / Mbappé le da tres puntos al Real Madrid ante un complicado Olympiacos en Champions

Mbappé le da tres puntos al Real Madrid ante un complicado Olympiacos en Champions

La situación del Real Madrid demandaba una reacción inmediata. Sus jugadores estaban obligados a dar un paso al frente tras ser respaldados públicamente por su entrenador.

Mbappé le da tres puntos al Real Madrid //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

