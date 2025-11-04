El otro “partido” que juega el Real Madrid: no es en las canchas y participan colombianos

El Real Madrid también juega un importante partido, pero fuera del terreno de las canchas. De hecho, ya son varios los colombianos que han salido triunfantes como Ricardo 'Gato' Pérez, director deportivo de Millonarios; Felipe Castro, de FCF Academy; Simón Ferro, de la gerencia deportiva de la Dimayor, entre otros.

Se trata en el campo de la educación. A través de la Escuela Universitaria Real Madrid – Universidad Europea (EURM), la institución merengue ha fortalecido su presencia en Colombia como referente académico en formación especializada para el deporte.

Desde 2022, el número de estudiantes nacionales matriculados en programas de maestría ha crecido más de un 400 %, un indicador del creciente interés por carreras relacionadas con la gestión, el entrenamiento y el derecho deportivo. Este fenómeno refleja una nueva visión del deporte en Colombia: no solo como pasión o espectáculo, sino como un sector estratégico de transformación social, desarrollo económico y bienestar.

Conversatorio sobre la Escuela Universitaria Real Madrid en Colombia Foto: Blu Radio

Alianzas con FCF y MinDeporte

Colombia se ha convertido en uno de los países clave dentro del plan de expansión latinoamericano de la EURM, en parte por su tradición futbolera y su amplia comunidad madridista. En este contexto, la escuela ha establecido alianzas con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la Dimayor, el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte, fortaleciendo los lazos entre el ámbito académico y las instituciones deportivas nacionales.



Formarse de la mano de líderes deportivos y conocer cómo funciona este mundo desde adentro crea un perfil aún más competitivo Diego Domínguez, director académico de la Escuela Universitaria Real Madrid.

Con más de 18.900 egresados de 130 nacionalidades, 43 titulaciones y 19 años de trayectoria, la EURM es considerada pionera mundial en formación universitaria del ámbito deportivo. De hecho, ha sido reconocida en rankings internacionales como QS, Shanghai Global Ranking y El Mundo.