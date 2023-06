Besiktas descartó la llegada de James Rodríguez: "No está en nuestra agenda"

No cesan los problemas para James Rodríguez ya que cada día es más complejo el panorama de su futuro. Pese a que, en las últimas semanas, su llegada al Besiktas, según prensa internacional, era inminente, este jueves, 8 de junio, Ahmet Nur Çebi, presidente del club, descartó la llegada del colombiano y aseguró que nunca ha estado en la agenda.

"James Rodríguez no está en nuestra agenda, eso es lo que tengo por decir. De otra parte, el contrato con Dele Alli ha expirado. Fue a operarse, no está aquí ahora. Era una persona que hizo feliz a la comunidad cuando vino, no obtuvimos lo que esperábamos de él. El año pasado trajimos a Saiss, hoy tiene muchos pretendientes", manifestó el presidente durante una rueda de prensa.

No obstante, luego de que James Rodríguez saliera por "la puerta de atrás" de Olympiakos, de Grecia, el volante ha estado entrenando y adelantando conversaciones en sus negocios en Colombia para llevarlos a un siguiente nivel. Sin embargo, el futbolista también ha estado pendiente de su futuro deportivo y tendría pensado llegar al continente nuevamente.

Pese que James Rodríguez habría rechazado la oferta de Botafogo porque no cumplía con sus aspiraciones deportivas, el colombiano habría llamado a algunos excompañeros para conocer más del fútbol de Brasil, en especial del estilo de un equipo: Flamengo.

Publicidad

Por ahora, el futuro de James Rodríguez es incierto y ha estado los últimos días en Colombia compartiendo con amigos y familia. Además, el cucuteño ha estado enfocado en sus proyectos personales como lo son sus negocios en el país y algunas iniciativas que tiene bajo su marca personal.

Sin convocatoria de la Selección Colombia, James Rodríguez estaría tratando de resolver pronto su futuro deportivo para ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en la Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, que iniciará el próximo semestre del 2023.