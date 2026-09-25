Sismos en Chaparral: temor en la población por lo que pasó hace 199 años

Un devastador movimiento telúrico ocurrido el 16 de noviembre de 1827 destruyó por completo el asentamiento original de la población donde se ubicaba el municipio de Chaparral.

Al cumplirse 199 años de este evento histórico, el estudio de la amenaza sísmica en esa zona del país mantiene en alerta a la población de Chaparral.

Zonas de subducción y acumulación de energía

Los sismos de mayor magnitud a nivel mundial se originan en contextos geológicos específicos, principalmente en las zonas de subducción, donde el choque entre placas tectónicas genera un proceso continuo de acumulación de fricción y energía.



La geóloga Martha Calvache habló para la emisora Ecos del Combeiba 790AM sobre la evaluación de las fuentes sismogénicas y la desinformación asociada a este tipo de eventos.

"Hay muchos estudios, muchas teorías. Cada vez hay más información de cómo esa energía se va acumulando en zonas mucho más propensas a sismos grandes, muy muy grandes, que son, por ejemplo, la zona donde se acumula toda esta energía porque una placa se choca contra la otra, como son las zonas de subducción", explicó la experta.

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Frente a la idea extendida de que los eventos telúricos se repiten en intervalos fijos de tiempo, el informe de Calvache desmitifica la posibilidad de fijar fechas o plazos exactos:

"Se pretende decir muchas veces que cada 50 años ocurre un sismo, que ya va a ocurrir porque son 49 años que han pasado desde ese sismo y entonces ya va a pasar el otro. La naturaleza y los humanos no llegamos a esas precisiones", aseveró.

Escuche la explicación completa de la experta aquí:

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Sobre el enjambre sísmico en Chaparral

Blu radio consultó al alcalde de Chaparral, Tolima, quien confirmó que los más de 600 temblores en la población desde el pasado 20 de septiembre tiene a la comunidad angustiada y sin dormir.

"Desde el 20 de septiembre,a las 3:27 de la mañana, se han presentado más de 630 temblores, cinco de ellos superado la escala de los 4. La población tiene miedo, hay incertidumbre, la gente no ha podido dormir. Ha sido difícil. Estos temblores se sienten con mayor fuerza en sectores como la zona alta del corregimiento de La Marina, sector de San Marcos, y especialmente en el cañón de Las Hermosas, donde la población está muy asustada", relató el mandatario a Blu Radio.

