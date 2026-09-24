Cinco familias afectadas por el terremoto reciben nuevos apartamentos en Cali

En medio de las dificultades que han tenido que enfrentar varias familias tras el terremoto del pasado 10 de agosto, hoy se abre una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. En la Clínica Fundación Valle del Lili, ubicada en el sur de Cali, el presidente Abelardo de la Espriella hizo la entrega de cinco de los nueve apartamentos que serán destinados a familias afectadas por esta emergencia.

Una de las beneficiarias es Estefany Echavarría, quien perdió ambas piernas a raíz del terremoto. También recibió las llaves de su nuevo hogar María Pureza Angulo, de 90 años, quien sufrió la amputación de una de sus piernas durante el sismo.

El presidente afirmó que, para estas familias, la entrega de una vivienda representa mucho más que recibir un techo: significa la posibilidad de reconstruir sus vidas luego de una emergencia que dejó profundas heridas.

"Este nos permite vivir un acto de esperanza de alegría, para mí es especial y mejor aún entregar estos apartamentos a familias que sufrieron directamente las consecuencias de aquella tragedia del 10 de agosto porque hoy salen de aquí con su casa, quiero felicitarlas ", dijo el presidente.



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Durante la jornada también fueron anunciadas nuevas medidas en materia de infraestructura y vivienda para el departamento del Valle del Cauca. Uno de los anuncios está relacionado con obras de acueducto y alcantarillado. De acuerdo con el presidente, serán aprobados recursos por más de 97.000 millones de pesos para desarrollar proyectos en varios municipios.

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"Para anunciar dos decisiones concretas y poder seguir avanzando en el Valle del Cauca en agua y vivienda, hoy se aprobarán 10 proyectos de acueducto y alcantarillado por 97,000 millones de pesos en municipios como La Unión, Palmira, Río Frío, San Pedro, Yotoco y Zarzal, Estos proyectos permitirán avanzar en soluciones de acueducto y alcantarillado en la zona rural en distintos municipios del departamento del Valle del Cauca", expresó el mandatario.

En materia de Vivienda, se anunció además la asignación de 1.200 subsidios para facilitar la compra de vivienda nueva en el Valle del Cauca. La inversión destinada para este programa supera los 50 mil millones de pesos.

Mientras algunos de los apartamentos ya fueron entregados completamente terminados y amoblados, otros continúan en construcción y serán entregados en obra gris. Cada vivienda representa una historia diferente. Una de ellas es la de María Pureza, quien no pudo estar en condiciones de hablar durante el acto y fue representada por su sobrina.

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"Esto representa algo muy grande en devolverle a mi tía algo que es prácticamente su vida, es que están vivos de milagro, le agradecemos al alcalde al presidente y a las personas que están detrás de esta entrega. Esto significa algo muy grande porque le devuelven parte de su vida, su casa, su hogar y sea lo que sea es algo totalmente agradecido", manifestó la sobrina de María Pureza.

En la iniciativa participaron seis empresas constructoras, que se vincularon con aportes para hacer posible la entrega de estos apartamentos a las personas afectadas por el terremoto.

