Papas, frutas y alcantarillado lideraron los incrementos de precios reportados por el DANE

La inflación en Colombia se ubicó en 6,24 % anual en agosto de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicado este 7 de septiembre.

El resultado significa que los precios de la canasta de bienes y servicios que consumen los hogares aumentaron, en promedio, 6,24 % frente a agosto de 2025. El IPC registró además una variación mensual de 0,39 %, mientras que en lo corrido del año, entre enero y agosto, acumula un incremento de 5,35 %.

El resultado mensual de agosto estuvo impulsado principalmente por alimentos y bebidas no alcohólicas, así como por la división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En conjunto con restaurantes y hoteles y recreación y cultura, estas divisiones concentraron buena parte de la presión sobre el índice.

Entre las divisiones que registraron aumentos superiores al promedio nacional de 0,39 % estuvieron Recreación y cultura, con 0,89 %; Información y comunicación, con 0,81 %; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 0,71 %.



Comprador en un supermercado o plaza de mercado en Colombia revisando los precios de los productos de la canasta familiar. Foto: AFP

También aumentaron los precios de Bienes y servicios diversos, con 0,52 %, Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,41 %, y Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar y Salud, ambas con 0,40 %.

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En contraste, Prendas de vestir y calzado presentó una variación negativa de 0,14 %, mientras que Transporte aumentó apenas 0,01 % y Educación 0,02 %.

Al revisar productos y servicios específicos, uno de los mayores incrementos mensuales fue el del alcantarillado, con 7,13 %, seguido de las frutas frescas, que aumentaron 4,95 %, y las papas, con 4,32 %. La electricidad subió 2,33 %, mientras que los servicios de comunicación fija y móvil y provisión de internet aumentaron 0,92 %.

En los primeros ocho meses de 2026, la inflación acumulada llegó a 5,35 %. Cinco divisiones estuvieron por encima de ese promedio: Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,16 %), Restaurantes y hoteles (7,10 %), Muebles y artículos para el hogar (6,26 %), Educación (5,91 %) y Salud (5,73 %).

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El DANE también detalló algunos de los productos y servicios que más han contribuido al aumento de precios durante el año. Entre ellos aparecen las papas, con una variación acumulada de 56,31 %; frutas frescas, con 28,06 %; servicios relacionados con la copropiedad, con 16,87 %; carne de res y derivados, con 10,43 %; y transporte urbano, con 10,41 %.