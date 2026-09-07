MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 7 de septiembre de 2026

El sorteo número 602 de MiLoto, jugado este lunes, 7 de septiembre de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $120 millones de pesos.

Los números ganadores del premio mayor de MiLoto fueron X - X -X -X X. Además, este es el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.

¿Cómo jugar MiLoto?