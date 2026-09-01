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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 1 de septiembre de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 1 de septiembre de 2026

Consulte los números ganadores del sorteo 599 de MiLoto de este martes 1 de septiembre de 2026. Conozca el acumulado entregado, el total de premiación y el nuevo premio para la siguiente jornada.

Logo oficial de MiLoto de Baloto con el número seis y fondo azul.
Imagen oficial de la marca MiLoto por Baloto, un juego de azar regulado en Colombia. Las estadísticas y números ganadores se actualizan después de cada sorteo oficial.
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 1 de sept, 2026

El sorteo número 598 de MiLoto, jugado este martes, 1 de septiembre de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $200 millones de pesos.

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La combinación ganadora del sorteo 598 de este martes 1 de septiembre de 2026 fue:

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Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 1 de septiembre de 2026

Logo oficial de la Lotería del Huila con el isotipo de una figura humana estilizada en verde y amarillo, junto al sello de la Gobernación del Huila sobre un fondo circular claro.
Resultados de las loterías

Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 1 de septiembre de 2026

¿Cómo jugar MiLoto?

  1. Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).
  2. Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.
  3. ¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.
  4. Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.
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