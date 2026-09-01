Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 1 de septiembre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes, 25 de agosto de 2026. Durante el sorteo 3169, la entidad puso en juego un Premio Mayor de $10.000 millones, que fue para el número XXXX de la serie XXX.

Resultados secos de la Lotería de la Cruz Roja hoy, 1 de septiembre

Además del Premio Mayor, el sorteo 3169 entregó premios en diferentes categorías. Estos fueron los números y series ganadores:

Los jugadores que participaron en esta jornada también pueden consultar la imagen oficial con los resultados completos del sorteo 3168 de la Lotería de la Cruz Roja, correspondiente al martes 1 de septiembre de 2026, y verificar si su número y serie resultaron ganadores.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza habitualmente sus sorteos entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno.



Una vez termina el sorteo, las personas que adquirieron un billete o una fracción pueden revisar los números ganadores a través de los canales digitales y las redes sociales oficiales de la lotería.

Para consultas relacionadas con los premios y el sorteo 3169, también está disponible la línea (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100.