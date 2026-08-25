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Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 25 de agosto de 2026

La Lotería de la Cruz Roja entrega este martes un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Logo oficial de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana sobre fondo blanco.
Logo de la Lotería de la Cruz Roja. Conozca aquí los últimos resultados, números ganadores y secos del sorteo de esta semana.
Foto: Lotería de la Cruz Roja
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 25 de ago, 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes, 25 de agosto de 2026, un nuevo sorteo, en el que miles de jugadores estuvieron atentos a los números. En el sorteo 3168, la lotería puso en juego un Premio Mayor de $10.000 millones, que quedó en manos del número XXXX, de la serie XXX.

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Resultados Lotería de la Cruz Roja hoy 25 de agosto

Estos fueron los números y series que resultaron ganadores en las diferentes categorías del sorteo 3168:

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Los jugadores también pueden verificar los resultados oficiales del sorteo 3168 de la Lotería de la Cruz Roja en la imagen correspondiente a la jornada del 25 de agosto de 2026.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza habitualmente sus sorteos entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. y cuenta con transmisión en vivo a través de Canal Uno.

Una vez finaliza el sorteo, las personas que tengan un billete o fracción pueden revisar los resultados a través de los canales digitales y las redes sociales oficiales de la lotería para comprobar si obtuvieron alguno de los premios.

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Para recibir información relacionada con los premios, también está disponible la línea (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100. Esta línea aparece en la información suministrada para consultas relacionadas con el sorteo 3168.

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