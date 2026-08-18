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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: premio mayor y secos del sorteo hoy 18 de agosto de 2026

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: premio mayor y secos del sorteo hoy 18 de agosto de 2026

La Lotería de la Cruz Roja entrega este jueves un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Lotería de la Cruz Roja (1).jpg
Foto: Lotería de la Cruz Roja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes, 18 de agosto de 2026, el sorteo 3165, en el que puso en juego un Premio Mayor de $11.800 millones. El número ganador del premio principal fue el 5795, de la serie 104.

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Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy 18 de agosto de 2026

Además del Premio Mayor, el sorteo 3165 entregó una serie de premios secos en diferentes categorías. Estos fueron los números y series ganadores:

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Los resultados oficiales también pueden ser consultados en la imagen correspondiente al sorteo 3165.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza habitualmente sus sorteos entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno.

Quienes tengan un billete o fracción pueden consultar los resultados oficiales mediante los canales digitales y las redes sociales de la lotería para verificar si obtuvieron alguno de los premios.

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También está disponible la línea (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100, para recibir información relacionada con los premios correspondientes al sorteo 3165.

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