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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Tolima, último sorteo hoy martes 18 de agosto de 2026: resultados completos

Lotería del Tolima, último sorteo hoy martes 18 de agosto de 2026: resultados completos

Consulte los resultados completos del sorteo 4182 de la Lotería del Tolima, realizado este lunes, en el que estuvo en juego un premio mayor de 3.500 millones de pesos, además de una amplia bolsa de premios secos.

Lotería del Tolima.jpg
Foto: Lotería del Tolima
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

La Lotería del Tolima realizó este lunes 18 de agosto de 2026 el sorteo 4182, luego de que el sorteo previsto para el lunes fuera aplazado debido al terremoto registrado en Colombia. En esta edición, el premio mayor de $3.000 millones quedó en manos del número 0777, de la serie 142.

Premio mayor de la Lotería del Tolima - 18 de agosto.png

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Los jugadores deberán revisar cuidadosamente tanto el número como la serie de sus billetes para confirmar si obtuvieron alguno de los premios entregados durante el sorteo.

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Además del premio mayor, la Lotería del Tolima entregó diferentes premios secos en categorías como Casa Para Siempre, Cero Kilómetros, Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro y La Ráfaga Millonaria.

Estos fueron los principales resultados:

¿Cómo verificar si ganó en la Lotería del Tolima?

Para comprobar si un billete resultó ganador en el sorteo 4182 de la Lotería del Tolima, es necesario comparar el número y la serie con los resultados oficiales. Si ambos datos coinciden con alguno de los premios anunciados, el ganador podrá iniciar el proceso de reclamación de acuerdo con los requisitos y plazos establecidos por la entidad.

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Se recomienda conservar el billete en buen estado y consultar los canales oficiales de la Lotería del Tolima antes de realizar cualquier trámite. De esta manera, el ganador podrá conocer la documentación requerida y el procedimiento correspondiente para reclamar el premio.

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