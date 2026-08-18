Resultados de la Lotería de Cundinamarca: último sorteo hoy martes 18 de agosto de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este lunes, 18 de agosto de 2026 el sorteo número 4816. El número ganador del premio mayor fue el XXX, de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos. Por esta razón, es importante revisar tanto el número como la serie del billete.

La recomendación para los participantes es comparar los resultados con el billete original y verificar que coincidan tanto las cuatro cifras del número como la serie.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se traslada al martes, conservando el mismo horario.



La transmisión puede seguirse a través de los canales oficiales de la entidad, incluida su página de Facebook.

Los billetes se pueden adquirir por medio de canales autorizados como Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, además de los puntos presenciales habilitados de esta última red.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Las personas que resulten ganadoras tienen un plazo máximo de 30 días, contados desde la fecha del sorteo, para reclamar el premio.

Para realizar el trámite es necesario presentar el billete original en buen estado y el documento de identidad correspondiente.

La Lotería de Cundinamarca cuenta con una historia de más de dos siglos. Su primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca, por lo que es considerada una de las loterías más antiguas de Colombia.

Publicidad

Finalmente, los premios de lotería están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal del premio, monto que es retenido por la entidad responsable al momento de efectuar el pago.