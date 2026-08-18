En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Polémica minvivienda
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de la Lotería de Cundinamarca: último sorteo hoy martes 18 de agosto de 2026

Resultados de la Lotería de Cundinamarca: último sorteo hoy martes 18 de agosto de 2026

Resultados completos del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca, que juega todos los lunes a las 10:30 de la noche por un premio mayor de $6.000 millones.

Lotería de Cundinamarca.jpg
Foto: Lotería de Cundinamarca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este lunes, 18 de agosto de 2026 el sorteo número 4816. El número ganador del premio mayor fue el XXX, de la serie XXX.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Resultados de los premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos. Por esta razón, es importante revisar tanto el número como la serie del billete.

Últimas noticias

Lotería de la Cruz Roja (1).jpg
Resultados de las loterías

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: premio mayor y secos del sorteo hoy 18 de agosto de 2026

Lotería del Tolima.jpg
Resultados de las loterías

Lotería del Tolima, último sorteo hoy martes 18 de agosto de 2026: resultados completos

La recomendación para los participantes es comparar los resultados con el billete original y verificar que coincidan tanto las cuatro cifras del número como la serie.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se traslada al martes, conservando el mismo horario.

La transmisión puede seguirse a través de los canales oficiales de la entidad, incluida su página de Facebook.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Los billetes se pueden adquirir por medio de canales autorizados como Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, además de los puntos presenciales habilitados de esta última red.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Las personas que resulten ganadoras tienen un plazo máximo de 30 días, contados desde la fecha del sorteo, para reclamar el premio.

Para realizar el trámite es necesario presentar el billete original en buen estado y el documento de identidad correspondiente.

La Lotería de Cundinamarca cuenta con una historia de más de dos siglos. Su primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca, por lo que es considerada una de las loterías más antiguas de Colombia.

Publicidad

Finalmente, los premios de lotería están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal del premio, monto que es retenido por la entidad responsable al momento de efectuar el pago.

Relacionados

Lotería de Cundinamarca

Loterías de hoy

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad