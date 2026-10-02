Casa por cárcel para Miguel Quintero por contratos entre el AMVA y Bomberos de Itagüí

Durante la reanudación de la audiencia de medida de aseguramiento este viernes contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, se conoció la situación jurídica que deberá afrontar por el juicio sobre una presunta corrupción en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Un juzgado de Medellín decidió imponer casa por cárcel al hermano del exalcalde de la capital antioqueña, considerado por la Fiscalía como el presunto direccionador de seis de estos procesos entre 2020 y 2023 por más de 17.000 millones de pesos y en los que se habrían apropiado de al menos 2.400 millones.

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Dentro de la decisión el juez estableció como restricciones para Quintero abstenerse de contratar con entidades públicas y relacionarse con testigos claves en el caso que ya cuenta con una condena.

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Las mismas determinaciones aplican para Sebastián Ortega, señalado de apropiarse de 133 millones de pesos de uno de los contratos firmados en 2021, pero podrá continuar el proceso en libertad.

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La decisión de la justicia fue apelada tanto por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público como del Área Metropolitana, declarada como víctima en el caso, y cuyos argumentos se conocerán el próximo lunes 5 de octubre cuando se reanude la diligencia.