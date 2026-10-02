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Medellín se alista para Expocar 2026: vitrina automotriz llega tras alza del 39 % en ventas

El evento reunirá las novedades de la industria en Plaza Mayor, impulsado por la aceleración en el mercado de vehículos nuevos e híbridos en la región.

expocar y autoshow 2026
Foto: Blu Radio
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Medellín se prepara para encender motores, con una exhibición de más de 200 vehículos y un centenar de marcas reunidas, todo está listo para la llegada de Expocar 2026, la feria automotriz resultado de la alianza entre Prisma Gestión Empresarial y Fenalco Antioquia.

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El evento abrirá sus puertas en un momento clave de recuperación para el sector. Según el último informe de Fenalco y la Andi, en septiembre de 2026 Antioquia registró 6.531 vehículos nuevos matriculados, lo que representa un vertiginoso crecimiento del 39,7 por ciento frente al mismo mes del año anterior.

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En el acumulado de enero a septiembre, el departamento alcanzó 47.924 matrículas, un aumento del 50,3% que también se refleja con fuerza en Medellín y el Valle de Aburrá.

"Esta concentración de opciones les permitirá conocer diferentes alternativas, comparar modelos, tecnologías, características y tomar decisiones informadas sobre el vehículo que desean adquirir. Todo esto mientras disfrutan de espectáculos, música y entretenimiento que hacen de la feria un plan para toda la familia", afirmó Guillermo Pajón, director de AutoShow Colombia y de la Feria de las Dos Ruedas.

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La feria reunirá a 85 expositores y ofrecerá una experiencia inmersiva que incluirá una pasarela con 30 modelos en estreno, tres "destapes" o revelaciones sorpresa diarias, y una competencia internacional de diseño con jueces de Estados Unidos, México y Chile.

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Los asistentes también podrán disfrutar de una zona de pruebas de manejo con 30 marcas, simuladores extremos, pistas para carros a control remoto, actividades infantiles y conciertos en vivo diseñados para toda la familia.

Con una agenda de más de 60 eventos confirmados, la feria se llevará a cabo desde el 23 al 25 de octubre en Plaza Mayor, además se proyecta como el epicentro ideal para consolidar el buen momento de la industria automotriz en la región y conectar a los amantes de los motores con las últimas novedades del mercado global.

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