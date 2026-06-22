“Estamos listos para trabajar”: gremios económicos en Antioquia tras triunfo de De La Espriella

No solo los sectores políticos y sociales de Antioquia reaccionaron a la victoria del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, también se pronunciaron gremios y sectores económicos de Medellín y el departamento señalaron que están listos para trabajar por el departamento y el país.

Después de cuatro años de enfrentamiento con el Gobierno de Gustavo Petro, el empresariado antioqueño sintió un respiro, e invitó al presidente electo a trabajar de la mano para la reactivación económica.

Así lo hizo saber la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal: "Desde Fenalco Antioquia los invitamos a trabajar por un país con orden, autoridad, democracia y libertad. Los invitamos a unir a Colombia con principios claros, a potenciar el sector privado, las empresas de todos los tamaños y todos los sectores en todas las regiones de Colombia como el principal motor de desarrollo y prosperidad para el país", dijo.

Proantioquia, a través de su presidenta, Juliana Velásquez Rodríguez, envió un mensaje felicitando al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella: “Nuestro país más que nunca necesita un líder que construya unidad, cuide a Colombia de los riesgos que han llegado por la polarización, que sea respetuoso de las instituciones y trabaje para que los colombianos tengan más y mejores oportunidades”, expresó.



Felicitaciones al presidente electo @ABDELAESPRIELLA y a su fórmula vicepresidencial @jrestrp. Desde Proantioquia lo acompañaremos. Con independencia y criterio. No somos oficialismo ni oposición: somos aliados del desarrollo de Colombia.



Nuestro país no necesita un liderazgo… pic.twitter.com/6TZYkki0vg — Proantioquia (@proantioquia1) June 22, 2026

Agregó la líder gremial que “desde Proantioquia seguiremos trabajando por el desarrollo de las regiones y tendiendo puentes entre el sector público, social, académico y privado para construir desde el presente el futuro de nuestro país”.

Otros gremios departamentales también se pronunciaron. A través de un trino en su cuenta oficial de X, la Cámara de Comercio de Medellín felicitó al presidente electo Abelardo De La Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo, y resaltaron que en nombre de los empresarios de Antioquia esperan seguir construyendo un país próspero y lleno de oportunidades para todos.

En una jornada ejemplar, en la que los ciudadanos votaron masivamente, la Registraduría demostró su ejemplar capacidad técnica, y las instituciones han mostrado la fortaleza de nuestra democracia, Colombia ha elegido su Presidente para el periodo 2026-2030.



Felicitamos al… pic.twitter.com/hnhC05tbfJ — Cámara Medellín (@CamaraMedellin) June 21, 2026

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Por su parte, Proantioquia, a través también de un trino en su cuenta de X felicitó al presidente electo Abelardo De La Espriella y a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo: “Más de 25 millones de ciudadanos se expresaron hoy en democracia. Los resultados le entregan la responsabilidad de gobernar para todos. Democracia es libertad", escribió la entidad.

Por el mismo canal, Intergremial Antioquia felicitó al presidente electo y reiteraron su disponibilidad de participar en la recuperación económica de Colombia, en aras de contribuir con la mirada de una región que ha sido y seguirá siendo motor del desarrollo del país.