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Antioquia celebrará por primera vez el Día del Ferretero impulsada por crecimiento superior al 7%

El sector ferretero y de la construcción en el departamento atraviesa por un hito histórico tras registrar millonarias ventas y una destacada dinámica comercial.

Panorámica de Medellín.jpg
Alcaldía de Medellín
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Detrás de cada casa en construcción, de cada remodelación y de los arreglos de barrio, hay un negocio clave que mueve la economía local. Se trata de las ferreterías, un sector que este sábado 3 de octubre celebrará su primer Día del Ferretero en Antioquia, impulsado por Fenalco y la compañía Mundial.

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A nivel nacional, las empresas dedicadas a la venta de artículos de ferretería reportaron ingresos superiores a los 30 billones de pesos durante 2025, lo que significó un crecimiento del 10,4 % según la Superintendencia de Sociedades.

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"Desde el gremio tenemos el gusto junto a cacharrería mundial de celebrar esta primera versión del Día del Ferretero en Antioquia, un espacio para celebrar la labor bonita y fundamental que tienen los ferreteros en el barrio, esa asesoría técnica, ese acompañamiento y, por supuesto, ese aporte a nuestra economía y al comercio de la región y del país", afirmó Maria José Bernal, directora de Fenalco.

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Además, el Dane reveló que las ventas de ferretería, pinturas y vidrios crecieron un 7,7 % entre enero y julio de este año frente al mismo periodo del año anterior.

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En el departamento operan actualmente 2.505 empresas de este tipo, de las cuales 1.798 se concentran en Medellín y el Valle de Aburrá, concentrando el 71,7 % del total regional.

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El encuentro se realizará entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en AkzoNobel, en Medellín, donde operan las oficinas de Mundial, además reunirá a unos 400 comerciantes y a 16 marcas líderes de la industria como Pintuco, Agrotek, Black & Decker, Fiberglass y Soldadura Westarco, para presentar novedades técnicas, demostraciones y debatir los retos del sector ferretero.

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