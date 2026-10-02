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Tras 20 días de búsqueda encuentran sin vida a comunicador desaparecido en Anorí, Antioquia

El hallazgo del cuerpo se produjo en una zona cercana al casco urbano de esta localidad del Nordeste de Antioquia.

Julián Hincapié comunicador desaparecido en Anorí.
Julián Hincapié comunicador desaparecido en Anorí.
Foto: Gobernación de Antioquia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Con un fatal desenlace terminó la búsqueda emprendida en el Nordeste de Antioquia para dar con el paradero de Julián Hincapié, el comunicador comunitario desaparecido desde el pasado 10 de septiembre en el municipio de Anorí.

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Autoridades de seguridad en Antioquia confirmaron a Blu Radio que el cuerpo de Hincapié fue hallado en alto grado de descomposición en un sector conocido como La Chinca, a unos 15 minutos del casco urbano.

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Hasta la zona llegaron organismos judiciales para realizar la plena identificación de este hombre reconocido también por sus labores comunitarias y sociales.

Sobre su desaparición, su esposa Katy Zapata, había manifestado que aquel 10 de septiembre Hincapié salió de su vivienda en el barrio La Playa en compañía de un vecino que había conocido hace poco manifestando que iban a un sector conocido como Las Lomitas, distante a unos 30 minutos, “a llevar un mercurio”.

Le puede interesar: Un vecino sería el principal sospechoso de desaparición de comunicador comunitario en Anorí

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Su vecino regresó del lugar, pero días después se fue de la zona por lo que se convirtió en uno de los posibles responsables del hecho.

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"Yo le pregunté y él lo que me dijo fue eso, que Julián se había dizque devuelto de donde tenían que llevar el mercurio en una moto y no. Yo fui a preguntar por allá y nunca, nunca, nunca lo vieron. Pues, Julia sí lo vieron subir con él, pero nunca bajar", destacó.

Por lo pronto, a partir de la información recopilada y la respectiva inspección a los restos de la víctima, serán las autoridades las que indiquen las circunstancias en las que ocurrió el crimen y los responsables en una zona donde operan las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

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