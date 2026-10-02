Capturan presunto abusador en serie en Urabá: habría agredido a 7 menores durante cuatro décadas

Capturan a presunto abusador en serie en el Urabá antioqueño por la agresión sexual a siete menores de edad a lo largo de cuatro décadas, a quienes habría silenciado mediante constantes amenazas e intimidaciones.

El procedimiento se llevó a cabo en vía pública del barrio La Pradera, en el municipio de Carepa, tras varios meses de labores de investigación. En desarrollo de la 'Operación Lucero', la Policía Nacional capturó a un sujeto requerido por orden judicial por el delito de actos sexuales agravados contra 7 menores de edad.

Publicidad

De acuerdo con el coronel Jovani Cepeda, comandante de la policía Urabá, el capturado estaría vinculado con presuntos hechos de violencia sexual cometidos en diferentes momentos a lo largo de aproximadamente cuatro décadas. Las autoridades detallaron que entre las víctimas se encontrarían varios integrantes de su propia familia.

"Se obtuvo información que relacionaría al capturado con presuntos hechos de violencia sexual contra siete menores de edad ocurridos en diferentes momentos durante aproximadamente cuatro décadas", agregó el coronel.



Los investigadores también establecieron que el señalado utilizaba amenazas e intimidaciones constantes para silenciar a los afectados y evitar que los casos fueran denunciados ante las autoridades competentes.

Tras su captura, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los graves delitos que se le atribuyen.