Estos son los planes gastronómicos y culturales que ofrece Antioquia durante este fin de semana

La gastronomía será protagonista durante este fin de semana en los diversos espacios culturales en el departamento, que ofrecerán planes en varios municipios y para toda la familia.

En el norte del Valle de Aburrá, se vivirá la tercera edición de 'Saborea Copa' y, al mismo tiempo, la primera ruta 'Copa Sabe a Café', con las que buscan impulsar la gastronomía del municipio, ofreciendo platos entre 16.000 y 23.000 pesos.

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Jhonatan Pineda, alcalde es esa localidad, invita a visitar el municipio con estos dos espacios: "Recorran nuestra ruta gastronómica Saborea Copa, donde 28 pesos de la cocina los están esperando para deleitar sus paladares. Y, adicional a eso, luego sacar un rato para el postre. Con la ruta también, Copa Sabia Café, donde tendremos café de especialidad, esperándolos a cada 1 de ustedes para que lo disfruten", detalló.

En gastronomía también se vivirá, en los municipios de San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe, el festival Candela.



Por otra parte, Medellín tendrá el Festiafro, que celebra este sábado en la capital antioqueña sabores, sonidos y tradiciones del Pacífico y Chocó.

Verónica Suárez, secretaria de cultura de Medellín, entregó más detalles: "Un espacio para visibilizar el talento, los saberes y las tradiciones afro que también hacen parte de nuestra identidad. Este año llegamos al Centro de Desarrollo Cultural Moravia y al Parque de los Deseos con música, danza, gastronomía, emprendimientos y mucho más.", señaló.

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La programación cultural también incluye el inicio de las fiestas del aguacero en Caldas y, en Santo Domingo, el Tercer Festival Literario del municipio.