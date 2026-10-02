Polémica en Mayorista de Itagüí: encadenan vehículos mal parqueados en zonas comunes de descargue

Incomodidad y debate genera por estos días la medida adoptada por la administración de la Central Mayorista de Antioquia, donde motocicletas y vehículos particulares han sido encadenados y multados con tarifas de 30 mil y 60 mil pesos, respectivamente, por estacionar en zonas no autorizadas.

A través de redes sociales, ciudadanos han difundido imágenes de los vehículos inmovilizados en los muelles de acopio, denunciando demoras prolongadas para que el personal de seguridad retire los candados y cuestionando la legalidad de estas sanciones impuestas dentro del complejo comercial.

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Ante los reclamos, la Secretaría de Movilidad de Itagüí aclaró que, al tratarse de una copropiedad privada que funciona bajo la Ley 675 de propiedad horizontal, la entidad de tránsito no tiene jurisdicción al interior del complejo, operando de manera similar a una unidad residencial cerrada.

Por su parte, la gerencia de la Central Mayorista defendió la medida argumentando que no busca lucrarse con las sanciones, sino garantizar la movilidad y el flujo de los camiones de carga.



"Acá no se habla de espacio público, sino zonas comunes al ser una propiedad horizontal, una empresa pues privada. Y nosotros estamos regidos por la ley 675 de 2001. Entonces, en esa orden de ideas, la copropiedad tiene la facultad obviamente de hacer como todas estas medidas, pues decir que la multa es más como algo de decir, es que parqueaste mal", manifestó Dany Mariaca Rivera, director de comunicaciones de La Mayorista.

Según la administración, por el lugar transitan a diario unos 28.000 vehículos y 8.000 motos, por lo que parquear en los muelles bloquea el descargue de mercancías o convierte el espacio en un parqueadero improvisado para usuarios externos.

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"Estas son medidas para controlar la movilidad al interior de la mayorista. Entonces, estamos hablando que entran alrededor de 28,000 vehículos diarios, nosotros tenemos tanto acá en el bloque 31 como en el bloque naranja espacios para que la gente parquee durante 2 horas y es gratuito. La gente obviamente por facilidad, comodidad, le gusta es parquear en zonas donde le quede cerquita del lugar donde va a comprar", agregó Mariaca.

Mientras la administración recuerda que existen espacios habilitados y gratuitos de estacionamiento por hasta dos horas como el bloque naranja, la comunidad insiste en la necesidad de agilizar los protocolos de liberación de los vehículos para evitar mayores traumatismos en el normal desarrollo de las actividades comerciales.