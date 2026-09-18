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Personero de Itagüí responde a señalamientos de la Fiscalía en caso contra Miguel Quintero

Aseguró que su visita a Misael Cadavid, testigo estrella del caso, fue para confirmar sus condiciones en prisión, mientras que la fiscal del caso lo señala de llevarle razones del exsenador Carlos Andrés Trujillo.

Misael Cadavid
Misael Cadavid.
Foto: captura de audiencia .
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

El personero de Itagüí, John Fredy Ortiz Tabares, respondió a los señalamientos que surgieron durante la audiencia en la que la Fiscalía pidió enviar a prisión a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dentro del proceso relacionado con presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

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Durante la diligencia, la Fiscalía 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública presentó el testimonio de Misael Alberto Cadavid, exdirectivo de Bomberos Itagüí y testigo del proceso, quien se encuentra colaborando con la justicia.

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Según el relato expuesto por la fiscal Magda Ramírez, Cadavid manifestó que, después de su captura, recibió en el Centro de Traslado por Protección de La Minorista la visita del personero, quien supuestamente le habría transmitido un ofrecimiento de asistencia jurídica de parte del exsenador y exalcalde de Itagüí Carlos Andrés Trujillo.

En un comunicado, Ortiz Tabares explicó que una de las funciones de la Personería es la defensa y promoción de los derechos humanos y que, como parte de esa labor, realiza visitas periódicas a personas privadas de la libertad en centros de detención, estaciones de Policía, URI, cárceles y otros lugares de reclusión.

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El funcionario señaló que, en los días posteriores a la captura de Cadavid, ocurrida en octubre de 2025, recibió inquietudes de ciudadanos relacionadas con las condiciones y el estado de salud en el que presuntamente se encontraba el entonces detenido.

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Ortiz Tabares sostuvo que su actuación se desarrolló dentro de sus competencias como agente del Ministerio Público y garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

En su comunicado, el personero no se refiere de manera específica a los presuntos ofrecimientos de abogados mencionados por la Fiscalía, que recordemos presentó estos hechos como parte de los elementos con los que busca sustentar un posible riesgo de obstrucción a la justicia dentro del proceso contra Miguel Quintero.

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