Audiencia contra Miguel Quintero terminó salpicando a políticos de Itagüí: esto reveló la Fiscalía

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero Calle, la Fiscalía 40, adscrita a los delitos contra la administración pública, presentó nuevos elementos para sustentar el riesgo de obstrucción a la justicia y solicitó su reclusión en un centro carcelario.

La delegada Magda Ramírez expuso el testimonio de Misael Alberto Cadavid, exjefe del cuerpo de bomberos de Itagüí, quien se acogió a un principio de oportunidad y relató presuntos ofrecimientos de asistencia jurídica y beneficios penitenciarios por parte de personas cercanas al exsenador y exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo.

Según el testimonio presentado, Cadavid aseguró que, tras su captura, recibió en el CTP de la Minorista en Medellín la visita del personero de Itagüí, John Fredy Ortiz Tabares, quien presuntamente le transmitió un ofrecimiento de apoyo y abogados de parte de Trujillo.

"Fue a llevarme una razón de parte del jefe, es decir, del señor Carlos Andrés Trujillo, ofreciéndome el apoyo de lo que necesitara y que me ponían los abogados. Inclusive, me dijeron que me buscaban cupo para la cárcel del municipio de Santo Domingo, Antioquia. Esto debido a que el alcalde de allá es parte del equipo de Trujillo", narró Ramírez en lectura del testimonio de Cadavid.



También mencionó que a su hija la citaron a una reunión en la Alcaldía de Itagüí, donde le habrían ofrecido asistencia jurídica sin costo, con reconocidos abogados penalitas que incluso hoy hacen parte de la defensa en este proceso judicial.

"A mi hija la citaron al despacho del alcalde de Itagüí, creo que a principio de noviembre. En esa reunión estaba Diego Torres, el secretario de gobierno, Mauricio Sánchez, le quitaron el celular a ella, y el alcalde de Itagüí le dice que me iban a poner a disposición los abogados de Trujillo", agregó la fiscal de nuevo haciendo referencia a la indagatoria del exjefe de Bomberos.

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La Fiscalía también mencionó la visita del excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, salpicado en otros escándalos de corrupción en el departamento, quien, según Cadavid, le recomendó ir a juicio y no colaborar con la justicia, al parecer con su cercanía con “el clan quintero”.

"Aunado a ello, y muy importante, el señor Misael manifestó haber sido visitado por el excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, de vínculo cercano con los Quintero. Le recomendó ir a juicio y no acogerse al principio de oportunidad", expuso.

Cadavid afirmó que su hija le recomendó no aceptar esas ayudas, porque podrían intentar direccionar su proceso penal. Además, señaló que ella habría sido citada posteriormente a la oficina de Bomberos. El testigo aseguró que también hubo presiones contra su expareja sentimental, Ana María Balbín, a quien presuntamente le ofrecieron dinero a cambio de desprestigiarlo públicamente con asuntos de su vida personal.

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"Que estas dos personas estaban muy inquietas, que estaban por fuera en Estados Unidos, como en temas del mundial, y que cuando vinieran querían reunirse con ella. Cuando se refirieron a ella, estas 2 personas que se mencionaron como MQ y SO, ¿ella las interpretó como qué nombres? Ella dedujo que era Miguel Quintero y Sebastián Ortega", narró Cadavid en una entrevista con la Fiscalía que fue expuesta en video durante la diligencia.

En otro apartado, la fiscal Magda Ramírez se refirió a los ofrecimientos atribuidos a Sebastián Ortega. De acuerdo con el testimonio, Ortega le habría ofrecido a Cadavid un cupo en la cárcel de La Estrella por 400 millones de pesos, con la propuesta de que cada uno aportara 200 millones.

El testigo aseguró que rechazó la oferta y que posteriormente le ofrecieron los servicios de otros dos reconocidos abogados. La Fiscalía presentó estos hechos como parte de las circunstancias que sustentarían el riesgo de obstrucción a la justicia, por lo que a su juicio mientras avanza el proceso judicial debe ir a la cárcel Miguel Quintero.