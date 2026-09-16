Estas son las pruebas con las que Fiscalía pidió cárcel para Miguel Quintero por presunta corrupción

Destapando chats, interrogatorios a testigos clave, fechas y montos cobrados, la Fiscalía sustentó este miércoles ante el Juzgado 27 penal municipal con función de control de garantías por qué debía ser enviado a la cárcel Miguel Quintero Calle, hermano del ex alcalde de Medellín, por presuntamente direccionar contratos en un posible entramado de corrupción al interior del Área Metropolitana.

De acuerdo con las pruebas expuestas por la fiscal 40 para delitos contra la administración pública, Magda Ramírez, las coimas fueron cobradas mediante 48 cheques en montos cerrados, en general de 50 millones de pesos y en un par de ocasiones por 100 millones, para un total de 944 millones de pesos, sin cuentas de cobro que sustentarán recibir este dinero. El dinero era cobrado por un bombero que rindió testimonio y reveló que nunca supo a qué correspondían estos dineros, pues era enviado por el entonces comandante del cuerpo de bomberos de Itagüí.

Al parecer, Quintero Calle recibió 1.654 millones de pesos como destinatario final del 10% la cuota pactada sobre cada pago, mientras que el ente acusador estima que Villada García y Ortega Durán o atuvieron en total 827 millones de pesos, pues presuntamente se quedaban con el 5% de cada retiro solo por recibirlo. La fiscal detalló cómo se cobraban estos dineros.

"Una vez ingresaba cada pago al área metropolitana del Valle Ahurrá, a la cuenta del cuerpo de bomberos voluntarios de Itaúin, el monto equivalente al 15 por 100 se extraía en efectivo mediante cheques girados por cifras cerradas, en gran parte por valores de 50000000 de pesos, a nombre de varias personas. Entre estas, al señor Germán Osorio, quien era conductor y del cuerpo de bomberos voluntarios de Itagüí", indicó.



Incluso el bombero que era el emisario de esos cobros, identificado como German Osorio, visitó al testigo clave del caso en la cárcel El Pedregal de Medellín: Misael Cadavid, quien se acogió a un principio de oportunidad para acceder a beneficios con la justicia. La representante de la Fiscalía indicó que los registros muestran 17 visitas entre abogados y presuntos cercanos a los señalados de este caso para “aconsejarlo” sobre el proceso judicial.

Pero ahí no pararon las visitas: también, indicó la fiscal, se hizo presente allí el personero de Itagüí, John Fredy Ortiz Tabares, así como el excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga, salpicado por otros escándalos de corrupción en el departamento. Incluso fue mencionado el alcalde de Itagüí Diego Torres, quien al parecer le ofreció a la hija de Cadavid ayuda jurídica en nombre del exsenador Carlos Andrés Trujillo.

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"Me visitó el personero de Itagüí. Fue a llevarme una razón de parte del jefe, es decir, del señor Carlos Andrés Trujillo, ofreciéndome el apoyo de lo que necesitara y que me ponían los abogados. Este tema no se dio porque a mi hija la citaron al despacho del alcalde de Itagüí", indicó.

A la par, presuntamente, hubo presiones hacia la expareja de Misael Cadavid, Ana María Balbín, quien manifestó haber recibido mensajes de SO y MQ (Interpretado en el proceso como Sebastián Ortega y Miguel Quintero) en julio de este año, para que desacreditara su testimonio ante la justicia con declaraciones públicas, como en efecto ocurrió en finales de este año.

La fiscal concluyó la importancia de la medida de aseguramiento sustentada en que el hermano del exalcalde ha salido y entrado del país 18 veces, teniendo como principal destino Panamá, por estancias prolongadas.

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Tras cinco horas de audiencia, el juzgado 27 penal municipal de control de garantías suspendió la diligencia tras la intervención del procurador delegado. Se reanudará el lunes 21 de septiembre a las 2:00 de la tarde cuando intervendrá el representante de víctimas.