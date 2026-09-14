"Debería ser un macrocaso": Federico Gutiérrez por presunta corrupción en administración Quintero

En medio de la ‘maratón de audiencias’ esta semana por presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero, el alcalde Federico Gutiérrez pidió que la situación sea abordada como un macrocaso para tener más agilidad. Ya van 59 imputados por estos hechos.

Solicitudes para acelerar las investigaciones por presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Daniel Quintero en Medellín vuelven a tomar fuerza esta semana, cuando varias de las actuaciones que comprometen a exfuncionarios y contratistas llegan nuevamente a los estrados judiciales.

De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, ya han sido entregados a las autoridades más de 660 elementos de prueba o hallazgos relacionados con presuntas irregularidades de la pasada Alcaldía y el número de personas imputadas se acerca a 59.

Por eso, ahora la solicitud del mandatario es que los expedientes relacionados con posibles hechos de corrupción sean abordados como macrocasos y concentrados, en lo posible, bajo la conducción de un mismo fiscal, con el propósito de evitar que investigaciones que podrían tener conexiones entre sí avancen de manera aislada y a ritmos diferentes.



"Si siguen manejando esto, con fiscales un caso y un fiscal otro caso, pues se van a demorar mucho más. Esto debería ser manejado como un macro caso, como se manejó en su momento el tema de los Moreno Rojas,", señaló el alcalde Gutiérrez.

Además del caso Aguas Vivas, cuya audiencia ya fue aplazada por solicitud de un abogado defensor, esta semana está la imputación contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde, así como actuaciones relacionadas con el Área Metropolitana, un millonario contrato de Metroplús y procesos que involucran posibles irregularidades entre Metroparques y el Parque de las Aguas.

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En medio de la agenda, la propuesta del mandatario de la capital antioqueña apunta a no solo aumentar el número de denuncias, sino en que las autoridades judiciales puedan identificar conexiones, patrones y eventuales responsables comunes entre expedientes que involucran distintas entidades del Distrito.

El alcalde ha sostenido que los hallazgos no corresponden a hechos independientes, sino a una estructura que habría operado en diferentes dependencias durante el periodo 2020-2023 para apropiarse de recursos públicos, tesis que el mismo alcalde ha dicho entregar con pruebas incluso a la justicia de Estados Unidos.