Mandatarios antioqueños respaldan intervención policial durante desmanes en universidades

A pocas horas de conocerse la propuesta planteada por parte del presidente Abelardo De La Espriella para definir un protocolo que le permita a la policía intervenir al interior de las universidades públicas cuando se registren alteraciones al orden público, desde Antioquia ya empiezan a conocerse voces de respaldo a la iniciativa.

Una de ellas es la del alcalde Federico Gutiérrez quien sostuvo que a raíz de situaciones como las ocurridas en la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en los últimos meses, han logrado constatar la influencia de grupo criminales en este tipo de expresiones que obligan al cierre de vías y la interrupción de actividades académicas, deportivas y culturales en los planteles.

Tras la intención del jefe de Estado de dotar a la fuerza pública con las herramientas jurídicas necesarias para actuar en estas situaciones, el alcalde de Medellín indicó que la identificación y salida de los violentos de las universidades, debe ser una tarea integral y de la que participan diferentes instituciones.

"Aquí lo mejor es que definitivamente entre todos, con rectores, con sociedad académica, pero también la fuerza pública y la Fiscalía a través de inteligencia saca esa gente", dijo.



El mandatario recordó que también el pasado Gobierno nacional habría defendido este tipo de prácticas a través de los canales de comunicación con los que contaban algunos de los manifestantes con los ministerios del Interior y Defensa para impedir la intervención de los organismos de seguridad.

"En varias ocasiones, con el Gobierno nacional anterior, donde ellos cometían hechos graves en vía pública y se escondían en la universidad, estas mismas personas llamaban desde adentro al Gobierno nacional, desde el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa para que no se pudiera entrar y no los agarraran", añadió.

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A propósito de la reapertura sobre el debate de la intervención de la fuerza pública en estos casos, el alcalde recordó la captura de Diego Manuel Guzmán, alias ‘Cuervo’, quien es señalado de accionar un arma de fuego contra integrantes de la Fuerza Pública desde el interior del campus de la Universidad de Antioquia durante protestas el pasado 5 de junio.

Antioqueños: respaldamos la decisión del presidente @AbelardoPTE de establecer un protocolo de actuación ante hechos de violencia, terrorismo o alteraciones del orden público en las universidades.



Una manera de zanjar definitivamente esta problemática es abrir al público los… pic.twitter.com/tps8InNyZk — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 14, 2026

Tras su captura, minutos después de abandonar la universidad, el capturado fue dejado en libertad por decisión de la Fiscalía, pese a que también allanamientos a su dirección de residencia permitieron la incautación de elementos de propaganda alusivos al ELN.

En el mismo sentido de Gutiérrez se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. "Una manera de zanjar definitivamente esta problemática es abrir al público los campus universitarios, quitarles los cercos y establecer límites de seguridad en las edificaciones", dijo en su cuenta de X.