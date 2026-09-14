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Desertor del Clan del Golfo se entregó a las autoridades panameñas en la frontera con Colombia

El colombiano huyó asegurando que su vida corría peligro y por ello pidió refugio en Panamá.

Condenan a hombre por matar a su esposa
Ejecutan a hombre por matar a su esposa
Foto: AFP, referencia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Desertor del Clan del Golfo se entregó a las autoridades panameñas en la frontera con Colombia. El colombiano huyó asegurando que su vida corría peligro y por ello pidió refugio en Panamá. 

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Las actividades de las autoridades colombianas y panameñas en zona fronteriza han ocasionado que grupos delincuenciales se vean cada vez más acorralados en la inhóspita zona del Tapón del Darién y por ello se reportó la entrega voluntaria de un hombre perteneciente al Clan del Golfo.

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El supuesto delincuente de nacionalidad colombiana y con 21 años de edad se entregó al Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, al parecer, porque temía por su integridad y por ello solicitó refugio en el país vecino.

El subdirector general del SENAFRONT, Héctor de Sedas, aseguró que una vez el hombre llegó para entregarse de manera voluntaria se comprobó que no portaba documentos, por lo que se activaron los protocolos correspondientes.

“Y presión sobre las estructuras delictivas, principalmente el Clan del Golfo, logramos la entrega producto de varias actividades que hicimos de inteligencia en el área fronteriza, especialmente en el área denominada como Mangles, donde ya hemos realizado dos importantes operaciones contra la minería ilegal con más de 30 capturados entre nacionales y extranjeros”, indicó.

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Según mencionan las autoridades panameñas, el hombre, al parecer, tenía funciones en locaciones donde el Clan del Golfo hacía minería ilegal en el Darién, actividad que ha sido constantemente perseguida en los últimos meses.

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El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá informó que durante este año han sido 67 personas capturadas en la zona, con 11 casos de minería ilegal, en su mayoría afectaciones propinadas al Clan del Golfo.

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