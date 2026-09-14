Familia de Mateo Pérez pide capturar a todos los responsables de su asesinato en Briceño

Tras la imputación contra alias 'Chalá' por el aberrante asesinato del periodista Mateo Pérez, la familia del joven le pidió al Gobierno nacional que capture y lleve ante la justicia a los demás responsables del homicidio. El hermano de Mateo aseguró que llevaba esperando este avance en el caso hace mucho tiempo.

Luego de que la Fiscalía General de la Nación imputara a alias ‘Víctor Chalá' por el asesinato de Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia, la familia del periodista celebró la situación, asegurando que llevan tiempo esperando un avance en el lamentable caso.

El hermano del joven paisa, Julián Pérez, aseguró que la imputación es un paso importante pero a la vez le envió un mensaje al Gobierno nacional para que actúe de manera rápida y certera contra los demás responsables del vil asesinato de Mateo.

“Y ahí queda claro de que estas personas son unas personas desalmadas y si esperamos mucho eh apoyo por parte del gobierno para que se les pueda también traer ante la justicia de los coautores que todavía falta por capturar”, dijo.



Mientras avanzan las investigaciones para poder dar con el paradero de los demás involucrados en el aberrante hecho, hay que mencionar que recientemente se conocieron detalles exactos de lo que ocurrió ese trágico 5 de mayo de 2026.

Según la Fiscalía General de la Nación, Mateo se movilizaba en motocicleta hacia la vereda Palmichal para realizar labores relacionadas con su trabajo, no obstante, fue interceptado por hombres armados y trasladado hasta una escuela de un caserío de la zona.

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Según las evidencias recopiladas por las autoridades, alias 'Víctor Chalá' habría llegado al lugar para interrogar al periodista sobre su presencia en el territorio y las actividades que desarrollaba como indicó la fiscal del caso.

Momentos después de encontrar el chat con un integrante del Ejército Nacional, alias ‘Víctor Chalá' habría acusado a Pérez de colaborar con la Fuerza Pública y posteriormente, le habría disparado para obligarlo a entregar información y, ante su negativa, ordenó cavar un hueco y asesinarlo.

Por esta situación es que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a alias 'Víctor Chalá' los delitos agravados de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio.