Imputan a 'Chalá' por homicidio de periodista Mateo Pérez en Antioquia; le disparó y acusó de "sapo"

La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Edison Chalá Torrejano, alias 'Víctor Chalá', señalado cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', por su presunta participación en el secuestro y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia.

Hay que recordar que los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo de 2026, cuando el comunicador se movilizaba en motocicleta hacia la vereda Palmichal para realizar labores relacionadas con su trabajo, no obstante, fue interceptado por hombres armados y trasladado hasta una escuela de un caserío de la zona.

Según las evidencias recopiladas por las autoridades, alias 'Víctor Chalá' habría llegado al lugar para interrogar al periodista sobre su presencia en el territorio y las actividades que desarrollaba como indicó la fiscal del caso.

"Procediendo el señor Jjon Edison Chalá Torrejana a tomar su, el celular de la víctima, del joven Pérez Rueda, y al encontrar allí registros de un contacto o conversación con un miembro del Ejército Nacional, proceder a decir que era un sapo, y procede inmediatamente a alias Ñato, Dubán, Cristian y Aquiles, que fueran a abrir un hueco", se escuchó en la audiencia.



Mateo Pérez Foto: redes sociales

La Fiscalía General de la Nación indicó que, al encontrar el chat, alias ‘Víctor Chalá' le habría disparado a Mateo Pérez Rueda para obligarlo a entregar información y, ante su negativa, ordenó cavar el hueco para luego causarle la muerte.

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Por esta situación es que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a alias 'Víctor Chalá' los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio agravados, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.