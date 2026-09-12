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Imputan a 'Chalá' por homicidio de periodista Mateo Pérez en Antioquia; le disparó y acusó de "sapo"

El cabecilla de las disidencias ordenó cavar el hueco para luego causarle la muerte al joven periodista.

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Periodista Mateo Pérez
Foto: Redes sociales
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Edison Chalá Torrejano, alias 'Víctor Chalá', señalado cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', por su presunta participación en el secuestro y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia.

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Hay que recordar que los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo de 2026, cuando el comunicador se movilizaba en motocicleta hacia la vereda Palmichal para realizar labores relacionadas con su trabajo, no obstante, fue interceptado por hombres armados y trasladado hasta una escuela de un caserío de la zona.

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Según las evidencias recopiladas por las autoridades, alias 'Víctor Chalá' habría llegado al lugar para interrogar al periodista sobre su presencia en el territorio y las actividades que desarrollaba como indicó la fiscal del caso.

"Procediendo el señor Jjon Edison Chalá Torrejana a tomar su, el celular de la víctima, del joven Pérez Rueda, y al encontrar allí registros de un contacto o conversación con un miembro del Ejército Nacional, proceder a decir que era un sapo, y procede inmediatamente a alias Ñato, Dubán, Cristian y Aquiles, que fueran a abrir un hueco", se escuchó en la audiencia.

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Mateo Pérez
Foto: redes sociales

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La Fiscalía General de la Nación indicó que, al encontrar el chat, alias ‘Víctor Chalá' le habría disparado a Mateo Pérez Rueda para obligarlo a entregar información y, ante su negativa, ordenó cavar el hueco para luego causarle la muerte.

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Por esta situación es que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a alias 'Víctor Chalá' los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio agravados, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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