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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Disidencias de 'Calarcá' prohíben movilidad nocturna y amenazan a desconocidos en Anorí, Antioquia

Disidencias de 'Calarcá' prohíben movilidad nocturna y amenazan a desconocidos en Anorí, Antioquia

Reciente mensaje del grupo armado ordenó restricciones para el paso vehícular en la vía Anorí - Medellín desde las 10:00 p.m.

Parque principal de Anorí.jpg
Parque principal de Anorí.
Alcaldía de Anorí
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

La preocupación se ha apoderado de los habitantes de Anorí luego de que se hiciera viral un panfleto del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' en donde se le impone nuevas restricciones a la movilidad y, además, amenazan a quienes incumplan las órdenes.

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En el panfleto, por ejemplo, se establece restricciones para la circulación de vehículos en diferentes horarios, como después de las 10:00 de la noche por la vía que comunica al municipio de Anorí con la ciudad de Medellín.

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La medida también contempla restricciones dentro del casco urbano, por lo que ningún tipo de vehículo podrá circular después de las 11:00 de la noche, mientras que durante los fines de semana y días festivos la prohibición comenzaría a partir de las 2:30 de la madrugada.

Además, el Frente 36 de las disidencias ordenó la salida del municipio de personas consideradas desconocidas en el territorio y advirtió que quienes desobedezcan las instrucciones deberán asumir las consecuencias.

Ante las amenazas, la Alcaldía de Anorí anunció que este viernes se hará un consejo de seguridad con las autoridades para analizar las amenazas y determinar las acciones necesarias para proteger a la población.

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De momento, la Policía Nacional y el Ejército Nacional se encuentran en esta zona del Nordeste antioqueño tratando de que el territorio esté libre de amenazas, a la espera de que las autoridades correspondientes tomen las medidas de seguridad necesarias.

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