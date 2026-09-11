EPM, primer empresa pública del país certificada para monitoreos ambientales con drones

EPM monitorea con 20 drones los efectos de El Niño sobre su infraestructura, siendo la primera empresa certificada por la Aerocivil. La compañía de servicios públicos indicó que ha capacitado a más de 50 pilotos para esta labor

En medio de las condiciones de sequía y altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño, Empresas Públicas de Medellín confirmó que utiliza 22 drones para vigilar su infraestructura y hacer seguimiento en tiempo real a las condiciones climáticas y posibles situaciones de riesgo.

Recientemente la Aeronáutica Civil certificó a la compañía paisa como operador de aeronaves no tripuladas, convirtiéndola en la primera empresa de servicios públicos del país en obtener dicho trámite.

Actualmente, señaló EPM, cuenta con 56 pilotos acreditados, los cuales adelantan inspecciones en redes eléctricas, subestaciones, centrales de generación, embalses, sistemas de acueducto y alcantarillado y plantas de tratamiento. Edgar Alexis Fernández Cardona, jefe del Área Tecnologías de Operación EPM, aseguró que estas aeronaves también aportan al monitoreo para subir la cota de Hidroituango.



"También para el mantenimiento de la infraestructura lineal, redes de gas, agua, y en las centrales de generación también desde la parte ambiental, el seguimiento a cuencas, saludes, y gestionar los riesgos es un elemento muy importante para subir el embalse a la cuota que se tiene actualmente en hidrigo virtual", indicó.

Por su parte, Mario Rodríguez, coordinador del Grupo de Drones y Movilidad Urbana Aérea de la Aeronáutica Civil, expuso que esta certificación es a la vez una hoja de ruta y una responsabilidad: "¿Por qué es importante? Porque va a tener una estandarización en sus operaciones, donde cada 1 de los pilotos va a desarrollar su vuelo bajo los mismos estándares, teniendo los mismos criterios, haciendo una identificación y un análisis de los riesgos de la misma manera. Y por eso queremos y entendemos que es tan importante para todas las empresas desarrollar sus procesos y procedimientos", señaló.

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Según destacó la empresa, otro de los beneficios está relacionado con la seguridad de los trabajadores, pues las aeronaves permiten realizar inspecciones en alturas, espacios confinados o lugares de difícil acceso sin exponer directamente al personal. También reducen los tiempos necesarios para estas labores.

Su uso en su historia empresarial comenzó de manera progresiva en 2018. Para obtener la certificación, la empresa tuvo que cumplir requisitos de seguridad operacional, formación de pilotos, mantenimiento, gestión de riesgos y procedimientos de vuelo establecidos por la Aerocivil.