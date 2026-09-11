Antioqueño creó 'Disco Serenata', un dispositivo para revivir la tradición de regalar detalles

Una tarjeta musical de felicitación que guardó como un tesoro de infancia tras el fallecimiento de su madre inspiró a Juan Carlos Montoya, un comunicador gráfico publicitario antioqueño, a crear Disco Serenata, un innovador dispositivo físico que busca revivir el impacto de los detalles tradicionales en plena era de la inteligencia artificial.

La idea nació al revisar las pertenencias de su mamá, de quien heredó el recuerdo imborrable de una pequeña tarjeta sonora que lo fascinaba cuando era niño. Al encontrarse con ese objeto el año pasado, Montoya se propuso crear un regalo que generara esa misma sensación de sorpresa y conexión profunda.

"Mi madre falleció hace 5 años. Yo, mientras revisaba sus cosas el año pasado, encontré la tarjetica y, automáticamente, me llevó a ese recuerdo", afirmó Montoya

Así diseñó un dispositivo con forma de empaque y disco de vinilo en miniatura que funciona de una manera muy particular: al sacarlo hasta la mitad, el sistema se activa automáticamente reproduciendo, primero, un mensaje de voz personalizado de quien hace el obsequio y, segundo, una canción original compuesta mediante inteligencia artificial en el género musical favorito de la persona homenajeada.



"Una dedicatoria para esa persona. Y una canción hecha con inteligencia artificial en el género musical, que es el preferido de esa persona, a quien le voy a regalar el disco", resaltó.

El dispositivo destaca por su autonomía, ya que no requiere altavoces externos ni aplicaciones para sonar, y cuenta con un sistema de carga moderna mediante puerto tipo C y es 100% hecho de vinilo reciclado, lo que garantiza que el objeto pueda perdurar en el tiempo como un recuerdo entrañable.

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Con especialidades en gerencia de proyectos y de mercado relacional, su creador logró fusionar la nostalgia familiar con la tecnología actual, ofreciendo una alternativa de detalle altamente personalizada frente a la masificación digital.