Antioqueño completó en patines el reto de 1.100 kilómetros entre Medellín y Quito

Tras más de 20 días, un deportista antioqueño completó el trayecto de más de 1.100 kilómetros entre Medellín y Quito, en Ecuador, montado en sus patines.

La hazaña la completó Farley Steven Navarro, más conocido en redes sociales como Larry Patina, quien partió de la capital antioqueña el pasado 28 de julio buscando poner a prueba su cuerpo y su mente en un desafío que lo llevó a cruzar por municipios con todos los climas, disfrutando especialmente de dos cosas."

"El amor de la gente desde la primer ciudad que salí, el apoyo de toda la gente hasta llegar a Quito fue impresionante. Segundo, los paisajes, los atardeceres realmente fueron a otro nivel", contó a Blu Radio este deportista paisa.

Aunque se disfrutó la aventura, no todo fue fácil para Larry. También hubo momento en los que llevó su mente y físico al límite, un ingrediente que no puede faltar en ninguna de sus travesías.



"El día más duro del viaje fue aproximadamente en el día 15 que llegué a Pasto, que fue patinar desde Remolinos hasta Chachagüi y de Chachagüi a Pasto. La subida más impresionante que he hecho fueron más de 80 kilómetros subiendo,", continuó.

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El próximo reto de Larry, que ya llegó también en patines a la Guajira y el desierto de la Tatacoa, entre otros lugares de Colombia, será llegar a Brasil.