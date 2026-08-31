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Antioqueño completó en patines el reto de 1.100 kilómetros entre Medellín y Quito

La hazaña la completó Farley Steven Navarro, más conocido en redes sociales como Larry Patina, quien partió de la capital antioqueña con destino a la capital ecuatoriana.

Larry Patina en Ecuador.
Larry Patina en Ecuador.
Foto: suministrada.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Tras más de 20 días, un deportista antioqueño completó el trayecto de más de 1.100 kilómetros entre Medellín y Quito, en Ecuador, montado en sus patines.

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La hazaña la completó Farley Steven Navarro, más conocido en redes sociales como Larry Patina, quien partió de la capital antioqueña el pasado 28 de julio buscando poner a prueba su cuerpo y su mente en un desafío que lo llevó a cruzar por municipios con todos los climas, disfrutando especialmente de dos cosas."

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"El amor de la gente desde la primer ciudad que salí, el apoyo de toda la gente hasta llegar a Quito fue impresionante. Segundo, los paisajes, los atardeceres realmente fueron a otro nivel", contó a Blu Radio este deportista paisa.

Aunque se disfrutó la aventura, no todo fue fácil para Larry. También hubo momento en los que llevó su mente y físico al límite, un ingrediente que no puede faltar en ninguna de sus travesías.

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"El día más duro del viaje fue aproximadamente en el día 15 que llegué a Pasto, que fue patinar desde Remolinos hasta Chachagüi y de Chachagüi a Pasto. La subida más impresionante que he hecho fueron más de 80 kilómetros subiendo,", continuó.

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El próximo reto de Larry, que ya llegó también en patines a la Guajira y el desierto de la Tatacoa, entre otros lugares de Colombia, será llegar a Brasil.

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