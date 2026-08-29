La mina de carbón con más de 100 años que fue transformada en museo: queda cerca de Medellín

A menos de dos horas de Medellín se encuentra un lugar que conserva parte de la historia minera de Antioquia. Se trata de la Mina Museo de Carbón de Amagá, un antiguo yacimiento convertido en un atractivo turístico y cultural.

Ubicada en el corregimiento de Minas, en Amagá, esta mina permite conocer de cerca la tradición carbonífera que durante décadas fue fundamental para la economía de la región. El sitio también busca preservar la memoria de los trabajadores que dedicaron su vida a esta actividad.

La explotación minera comenzó alrededor de 1920 y, décadas después, fue transformada en museo por la familia Vélez Agudelo. El espacio conserva elementos relacionados con la extracción del carbón y cuenta parte de la historia de una actividad que marcó a varias generaciones.

La minería fue determinante para el desarrollo de Amagá y estuvo estrechamente relacionada con el crecimiento industrial del Valle de Aburrá. El carbón producido en esta zona llegó a abastecer sectores como el textil, la alfarería y el transporte ferroviario.



Visitar la Mina Museo de Carbón de Amagá permite conocer herramientas, fotografías y diferentes elementos asociados con la vida de los mineros. Además, el recorrido ofrece una mirada sobre las condiciones en las que se desarrollaba una de las actividades económicas más importantes de la zona.

El atractivo hace parte del denominado Ecoparque Minero del Carbón, un espacio que combina el patrimonio minero con actividades de naturaleza y recreación. Allí se han contemplado servicios como camping, canopy, piscina, lago de pesca y opciones de alimentación.

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El lugar también permite comprender una faceta menos conocida de la historia de Antioquia, marcada por el crecimiento de la explotación carbonífera y los riesgos que enfrentaban los trabajadores. Los accidentes y las difíciles condiciones laborales hicieron parte de la realidad de muchas minas de la región.

Para quienes buscan planes cerca de Medellín, la Mina Museo de Carbón de Amagá representa una alternativa diferente. Su valor está no solo en conocer una antigua mina, sino también en acercarse a la historia, la cultura y el patrimonio minero del Suroeste antioqueño.

El sitio se encuentra aproximadamente a 40 kilómetros de Medellín y el recorrido puede tomar alrededor de una hora y 20 minutos, dependiendo del tráfico y las condiciones de la vía. El acceso se realiza por la carretera entre Amagá y Angelópolis, hacia el sector de Minas.

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Antes de viajar, es recomendable confirmar los horarios y las actividades disponibles, debido a que la operación del atractivo puede variar. Así, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia que combina historia minera, turismo cultural y naturaleza a poca distancia de Medellín.