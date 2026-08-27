Gracias a caída del dólar puede conocer Miami en menos de $2 de millones //

Con la caída del dólar hasta los $3.100, según el último reporte de Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TMR). Algo que para algunos empresarios es algo negativo, pero para personas que buscan hacer comprar o planes con base de la moneda norteamericana termina siendo una gran oportunidad.

De hecho, uno de los sectores que puede verse favorecido es el de turismo, en especial porque a menores precios en el mercado, más personas pueden salir del país y la demanda crece; de hecho, según un reporte de Kayak, los vuelos y los hoteles en Cancún (México), Miami (EEUU), New York (EEUU), Orlando (EEUU), Oranjestad (Aruba), Ciudad de Panamá (Panamá), Quito (Ecuador) y Willemstad (Curazao) han mostrado una reducción en la oportunidad de viajar.

Hay otros vuelos de larga duración como de Perth a Londres Foto: AFP

Miami a menos de dos millones de pesos

De acuerdo con el informe, los precios de los vuelos a la capital de Florida han bajado hasta un 8 %, quedando sobre los $1.410.574 para trayectos ida y vuelta en clase económica y en los hoteles en un 16 %, es decir, que se podría visitar Miami con menos de dos millones al menos uno o dos días.

"Nuestros datos muestran que los viajeros que estén planeando un viaje internacional en los próximos meses pueden encontrar tarifas de hotel hasta un 16 % más bajas en comparación con el año pasado en algunos destinos de las Américas donde el dólar es la moneda oficial o se acepta de forma generalizada”, explicaron.



Miami, Estados Unidos // Foto: AFP

Algunos planes si visita Miami

South Beach y Ocean Drive

Wynwood Walls

Little Havana y Calle 8

Everglades

Vizcaya Museum & Gardens

Dolphin Mall o Sawgrass Mills

Brickell y sus rooftops

Paseo en barco por Biscayne Bay

South Pointe Park

Salir de fiesta en Miami Beach

Miami, Estados Unidos Foto: AFP

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