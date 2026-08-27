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Blu Radio  / Turismo  / Gracias a caída del dólar puede conocer Miami en menos de $2 de millones

Gracias a caída del dólar puede conocer Miami en menos de $2 de millones

La baja del dólar en Colombia favorece a las personas que deseen conocer nuevos destinos en el exterior gracias a precios accesibles a sitios muy famosos.

Persona feliz y Miami de fondo.jpg
Gracias a caída del dólar puede conocer Miami en menos de $2 de millones //
Foto: AFP / Gemini
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Con la caída del dólar hasta los $3.100, según el último reporte de Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TMR). Algo que para algunos empresarios es algo negativo, pero para personas que buscan hacer comprar o planes con base de la moneda norteamericana termina siendo una gran oportunidad.

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De hecho, uno de los sectores que puede verse favorecido es el de turismo, en especial porque a menores precios en el mercado, más personas pueden salir del país y la demanda crece; de hecho, según un reporte de Kayak, los vuelos y los hoteles en Cancún (México), Miami (EEUU), New York (EEUU), Orlando (EEUU), Oranjestad (Aruba), Ciudad de Panamá (Panamá), Quito (Ecuador) y Willemstad (Curazao) han mostrado una reducción en la oportunidad de viajar.

Avión - aviones - vuelo
Hay otros vuelos de larga duración como de Perth a Londres
Foto: AFP

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Miami a menos de dos millones de pesos

De acuerdo con el informe, los precios de los vuelos a la capital de Florida han bajado hasta un 8 %, quedando sobre los $1.410.574 para trayectos ida y vuelta en clase económica y en los hoteles en un 16 %, es decir, que se podría visitar Miami con menos de dos millones al menos uno o dos días.

"Nuestros datos muestran que los viajeros que estén planeando un viaje internacional en los próximos meses pueden encontrar tarifas de hotel hasta un 16 % más bajas en comparación con el año pasado en algunos destinos de las Américas donde el dólar es la moneda oficial o se acepta de forma generalizada”, explicaron.

Miami, Estados Unidos.jpg
Miami, Estados Unidos //
Foto: AFP

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Algunos planes si visita Miami

  • South Beach y Ocean Drive
  • Wynwood Walls
  • Little Havana y Calle 8
  • Everglades
  • Vizcaya Museum & Gardens
  • Dolphin Mall o Sawgrass Mills
  • Brickell y sus rooftops
  • Paseo en barco por Biscayne Bay
  • South Pointe Park
  • Salir de fiesta en Miami Beach
Miami, Estados Unidos
Miami, Estados Unidos
Foto: AFP

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¿Cuáles son los destinos internacionales más baratos desde Colombia?

  1. Ciudad de Panamá, Panamá: $923.941
  2. Ciudad de Guatemala, Guatemala: $1.092.215
  3. Santo Domingo, República Dominicana: $1.157.849
  4. Oranjestad, Aruba: $1.222.621
  5. Lima, Perú: $1.296.645
  6. Cancún, México: $1.382.134
  7. Miami, Estados Unidos: $1.410.574
  8. Punta Cana, República Dominicana: $1.451.424
  9. Willemstad, Curazao: $1.488.758
  10. Fort Lauderdale, Estados Unidos: $1.546.462
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