Gracias a caída del dólar puede conocer Miami en menos de $2 de millones //

Con la caída del dólar hasta los $3.100, según el último reporte de Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TMR). Algo que para algunos empresarios es algo negativo, pero para personas que buscan hacer comprar o planes con base de la moneda norteamericana termina siendo una gran oportunidad.
De hecho, uno de los sectores que puede verse favorecido es el de turismo, en especial porque a menores precios en el mercado, más personas pueden salir del país y la demanda crece; de hecho, según un reporte de Kayak, los vuelos y los hoteles en Cancún (México), Miami (EEUU), New York (EEUU), Orlando (EEUU), Oranjestad (Aruba), Ciudad de Panamá (Panamá), Quito (Ecuador) y Willemstad (Curazao) han mostrado una reducción en la oportunidad de viajar.
Miami a menos de dos millones de pesos
De acuerdo con el informe, los precios de los vuelos a la capital de Florida han bajado hasta un 8 %, quedando sobre los $1.410.574 para trayectos ida y vuelta en clase económica y en los hoteles en un 16 %, es decir, que se podría visitar Miami con menos de dos millones al menos uno o dos días.
"Nuestros datos muestran que los viajeros que estén planeando un viaje internacional en los próximos meses pueden encontrar tarifas de hotel hasta un 16 % más bajas en comparación con el año pasado en algunos destinos de las Américas donde el dólar es la moneda oficial o se acepta de forma generalizada”, explicaron.
Algunos planes si visita Miami
- South Beach y Ocean Drive
- Wynwood Walls
- Little Havana y Calle 8
- Everglades
- Vizcaya Museum & Gardens
- Dolphin Mall o Sawgrass Mills
- Brickell y sus rooftops
- Paseo en barco por Biscayne Bay
- South Pointe Park
- Salir de fiesta en Miami Beach
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¿Cuáles son los destinos internacionales más baratos desde Colombia?
- Ciudad de Panamá, Panamá: $923.941
- Ciudad de Guatemala, Guatemala: $1.092.215
- Santo Domingo, República Dominicana: $1.157.849
- Oranjestad, Aruba: $1.222.621
- Lima, Perú: $1.296.645
- Cancún, México: $1.382.134
- Miami, Estados Unidos: $1.410.574
- Punta Cana, República Dominicana: $1.451.424
- Willemstad, Curazao: $1.488.758
- Fort Lauderdale, Estados Unidos: $1.546.462