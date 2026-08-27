Lanzan promoción para viajar todo incluido por $1.099.000 a 4 destinos de ensueño en Colombia

Viajar por Colombia en septiembre puede resultar más accesible para quienes estén buscando planes con destinos imperdibles. En el marco de sus 24 años, On Vacation anunció una promoción con paquetes desde $1.099.000 por persona, que incluyen tiquetes aéreos, alojamiento, comidas y bebidas.

La oferta contempla cuatro destinos turísticos: Amazonas, La Guajira, San Andrés y Santa Marta, con alternativas de hospedaje de la cadena y planes bajo la modalidad todo incluido.

Una oportunidad para que más colombianos puedan conocer algunos de los destinos más increíbles del país o volver a disfrutarlos con familia y amigos.

Hotel Cove en San Andrés Foto: OnVacation

¿Qué incluyen los paquetes y cuáles son los hoteles?

La promoción de los paquetes de aniversario parten desde $1.099.000 por persona e incluyen:



Tiquetes aéreos.

Alojamiento.

Comidas.

Bebidas.

Estadía en destinos como Amazonas, La Guajira, Santa Marta y San Andrés.

La promoción incluye destinos y hoteles emblemáticos de la cadena como el Hotel Amazon, reconocido en los World Travel Awards por su propuesta sostenible; el Hotel Wayira, en La Guajira, uno de los hoteles más instagrameables del país; y San Andrés, que también se suma a esta celebración con el Hotel Cove y Santa Marta, con su espectacular Hotel Mendihuaca.



El precio corresponde al valor anunciado por On Vacation para la promoción y está sujeto a términos y condiciones.

Una oportunidad para que más colombianos puedan conocer algunos de los destinos más increíbles del país o volver a disfrutarlos con familia y amigos.

Hotel Wayira Beach en La Guajira Foto: OnVacation

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¿Dónde comprar los planes de On Vacation?

Las promociones de aniversario pueden adquirirse a través de los canales habilitados por la compañía:

Sitio web de On Vacation.

Puntos de venta de la empresa.

Línea telefónica 601 746 2000.

Los precios anunciados parten desde $1.099.000 por persona y las condiciones pueden variar según el destino, disponibilidad y características específicas de cada plan.

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¿Por qué son destinos imperdibles?

La campaña de aniversario llega con alternativas para quienes estén planeando sus vacaciones durante septiembre y quieran visitar algunos de los destinos turísticos que hacen parte de la oferta de On Vacation.

Amazonas ofrece una experiencia vinculada con la naturaleza y la selva; La Guajira se caracteriza por sus paisajes desérticos y escenarios del Caribe colombiano, mientras que San Andrés y Santa Marta son de los destinos de playa más reconocidos y tranquilos del país.

En los tres casos, la compañía plantea paquetes que reúnen alojamiento, alimentación y bebidas, además del transporte aéreo, bajo un mismo plan.

Hotel Amazon en el Amazonas Foto: OnVacation

Más de cuatro millones de viajeros

La promoción hace parte de la celebración por los 24 años de On Vacation. Durante este periodo, más de 4 millones de personas han utilizado sus hoteles y experiencias turísticas.

Uno de los factores que ha impulsado este crecimiento ha sido su modelo de financiación, que permite a las familias reservar sus vacaciones y pagarlas en cuotas, sin intereses, facilitando el acceso a destinos que antes parecían inalcanzables.

"Cumplir 24 años significa agradecer la confianza de millones de viajeros que han hecho parte de esta historia. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: hacer que cada vez más colombianos puedan viajar y vivir experiencias inolvidables", señaló la compañía.

Aplican términos y condiciones.