Reducir IVA de vuelos al 5% y mantener viajes: el plan de Anato para levantar el turismo en Colombia

El turismo en Colombia se encuentra en una coyuntura crucial donde la resiliencia y la estrategia sectorial se unen para impulsar uno de los motores económicos más importantes del país. En el marco de la edición número 30 del Congreso de Anato en Barranquilla, se dieron a conocer cifras que demuestran el dinamismo de este sector: tras una caída registrada en el año 2024, el país logró recibir casi 6 millones de visitantes en el año 2025, y a julio de este año la cifra ya alcanzaba los 3.300.000 turistas extranjeros.

No obstante, ante los desafíos recientes, la Asociación de las Agencias de Viaje y de Turismo (Anato), liderada por su presidenta Paula Cortés, ha planteado propuestas contundentes al Gobierno Nacional para asegurar una reactivación económica sólida, rápida y sostenible en todo el territorio.

Alivios tributarios y la urgente disminución del IVA en tiquetes aéreos

Una de las principales solicitudes de Anato al Gobierno Nacional es la implementación de alivios tributarios y medidas de apoyo al empleo, especialmente tras registrarse una caída del 3% en el empleo dentro del sector de las agencias de viajes durante este año.

Para incentivar que los ciudadanos viajen por el territorio nacional, la asociación insiste en la necesidad de reducir los altos costos de viaje, dado que, según el último informe del DANE, el 51% de las personas encuestadas manifiestan que no viajan por el país debido a los altos costos.



La propuesta concreta de Anato radica en disminuir el IVA de los tiquetes aéreos del 19% al 5% (o a una tarifa razonable que considere la situación fiscal del país), emulando la exitosa medida aplicada durante la emergencia económica del COVID-19.

Turismo referencia Foto: Unsplash

Anato señala que el IVA del 19% en Colombia es sumamente alto en comparación con el resto de América Latina, donde países como Chile no cobran este impuesto a los tiquetes y otros mantienen tasas de entre el 5% y el 8%. Asimismo, el gremio propone reducir o eliminar el IVA en alojamientos y paquetes turísticos para que las agencias puedan estructurar mejores precios de cara al consumidor final.

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El llamado a seguir con el turismo: "No cancelen sus viajes" tras el terremoto

El sismo del pasado 10 de agosto afectó fuertemente a cinco departamentos del país, impactando directamente a regiones de gran interés turístico como el Eje Cafetero, el Chocó y el Valle del Cauca. Ante esta difícil situación, Anato hace un llamado urgente a la solidaridad y la acción de los colombianos y extranjeros: no cancelar los viajes planificados.

Aunque durante la segunda semana posterior al sismo comenzaron a registrarse cancelaciones por la incertidumbre de los viajeros, la asociación constató que los turistas que se encontraban en las zonas afectadas inicialmente estuvieron a salvo y pudieron movilizarse sin inconvenientes.

Actualmente, la infraestructura turística sigue operativa: destinos emblemáticos como Salento se encuentran en buenas condiciones y los parques temáticos están abiertos, a pesar de afectaciones localizadas en zonas específicas como el centro de Pereira.

Salento Foto: suministrada

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Paula Cortés enfatizó que la mejor manera de apoyar a los operadores locales y a las agencias de la región es mantener las reservas, ya que las comunidades no pueden esperar a que termine el largo proceso de reconstrucción física para reactivar su economía. El turismo es la herramienta inmediata para levantar a estas regiones y evitar un impacto mayor en el empleo y sustento de miles de familias.

Escuche aquí la entrevista: