Aerolíneas reactivan vuelos hacia Pereira tras reapertura del aeropuerto Matecaña

Luego de 15 días de cierre por el terremoto del pasado 10 de agosto, el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira retoma de manera gradual su operación comercial. La reapertura fue posible después de que la Aeronáutica Civil certificara que la terminal cumple con las condiciones técnicas y de seguridad para volver a recibir vuelos.

Avianca será una de las aerolíneas en reactivar sus operaciones. La aerolínea confirmó que desde mañana miércoles 26 de agosto retomará los vuelos hacia Pereira desde Bogotá, con tres frecuencias diarias, y desde el jueves 27 lo hará desde Medellín, con una frecuencia por día.

En total, comenzará con cuatro vuelos diarios y aumentará progresivamente su operación hasta llegar a diez: ocho desde Bogotá y dos desde Medellín, dependiendo de la recuperación de la capacidad operativa del aeropuerto.

Aerolínea - Foto de referencia Unsplash

Por su parte, LATAM Airlines Colombia también retomará este miércoles sus vuelos hacia Pereira desde Bogotá y Medellín, inicialmente con dos frecuencias diarias desde Bogotá y una desde Medellín, para un total de 21 vuelos semanales. La compañía indicó que antes del terremoto operaba cinco vuelos diarios hacia Pereira, pero que el restablecimiento de esa capacidad dependerá de la recuperación total de la infraestructura aeroportuaria. Mientras tanto, mantendrá tres frecuencias diarias desde Armenia para reforzar la conectividad del Eje Cafetero.



Además, LATAM mantendrá los topes tarifarios temporales de 228 mil pesos por trayecto hacia Pereira y 234 mil pesos hacia Armenia, sin incluir tasas e impuestos. Tanto Avianca como LATAM mantienen medidas de flexibilidad para los pasajeros cuyos vuelos resultaron afectados por el terremoto.

Avianca las aplicará para vuelos entre el 10 y el 30 de agosto desde o hacia Pereira, Armenia, Cali y Quibdó, mientras que LATAM las extiende hasta el 31 de agosto para vuelos desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. Ambas aerolíneas recomiendan a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.